Челябинский врач Тарасов рассказал, о каких болезнях сообщает зевота

Главврач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов сообщил, что зевота занимает статус патологической, если ее насчитывается более чем 20 за день. Частая зевота может говорить об опухоли головного мозга, сахарном диабете, склерозе и о других заболеваниях, рассказывает врач у себя в соцсетях.
«Патологическая зевота может быть связана повреждением мозга. Адекватная цифра — от семи до двадцати зевков в сутки. Но если частота зеваний намного выше, то речь может идти о патологии, которая требует лечения. В число проблем может входить даже инфаркт миокарда, височная эпилепсия, болезни Паркинсона, интоксикации, сахарном диабете, гипотиреозе и склерозе», — сообщил Тарасов.
Врач уточнил, что человек зевает чаще при тревожных или тревожно-депрессивных расстройствах и при нарушении работы сердечно-сосудистой системы. Также Тарасов посоветовал обратиться к специалистам, если зевота сопровождается болью в груди, одышкой и тошнотой.
Ранее врач из Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал о нетипичных признаках инфаркта. Оказывается, что боль в груди, руке или челюсти, холодный пот и слабость могут быть первыми неочевидными звоночками о проблеме со здоровьем.
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