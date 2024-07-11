Челябинский врач Тарасов рассказал, о каких болезнях сообщает зевота

Врач Тарасов: частая зевота говорит о сахарном диабете и опухоли мозга

11 июля 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Зевота может говорить о серьезных заболеваниях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главврач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов сообщил, что зевота занимает статус патологической, если ее насчитывается более чем 20 за день. Частая зевота может говорить об опухоли головного мозга, сахарном диабете, склерозе и о других заболеваниях, рассказывает врач у себя в соцсетях. «Патологическая зевота может быть связана повреждением мозга. Адекватная цифра — от семи до двадцати зевков в сутки. Но если частота зеваний намного выше, то речь может идти о патологии, которая требует лечения. В число проблем может входить даже инфаркт миокарда, височная эпилепсия, болезни Паркинсона, интоксикации, сахарном диабете, гипотиреозе и склерозе», — сообщил Тарасов. Врач уточнил, что человек зевает чаще при тревожных или тревожно-депрессивных расстройствах и при нарушении работы сердечно-сосудистой системы. Также Тарасов посоветовал обратиться к специалистам, если зевота сопровождается болью в груди, одышкой и тошнотой. Ранее врач из Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал о нетипичных признаках инфаркта. Оказывается, что боль в груди, руке или челюсти, холодный пот и слабость могут быть первыми неочевидными звоночками о проблеме со здоровьем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главврач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов сообщил, что зевота занимает статус патологической, если ее насчитывается более чем 20 за день. Частая зевота может говорить об опухоли головного мозга, сахарном диабете, склерозе и о других заболеваниях, рассказывает врач у себя в соцсетях. «Патологическая зевота может быть связана повреждением мозга. Адекватная цифра — от семи до двадцати зевков в сутки. Но если частота зеваний намного выше, то речь может идти о патологии, которая требует лечения. В число проблем может входить даже инфаркт миокарда, височная эпилепсия, болезни Паркинсона, интоксикации, сахарном диабете, гипотиреозе и склерозе», — сообщил Тарасов. Врач уточнил, что человек зевает чаще при тревожных или тревожно-депрессивных расстройствах и при нарушении работы сердечно-сосудистой системы. Также Тарасов посоветовал обратиться к специалистам, если зевота сопровождается болью в груди, одышкой и тошнотой. Ранее врач из Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал о нетипичных признаках инфаркта. Оказывается, что боль в груди, руке или челюсти, холодный пот и слабость могут быть первыми неочевидными звоночками о проблеме со здоровьем.