Челябинский врач Тарасов рассказал, о каких болезнях сообщает зевота

Врач Тарасов: частая зевота говорит о сахарном диабете и опухоли мозга
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Заседание палаты глав городских поселений. Еманжелинск. Челябинская область., зевает, литовченко анатолий, гусев яков, зевок
Зевота может говорить о серьезных заболеваниях Фото:

Главврач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов сообщил, что зевота занимает статус патологической, если ее насчитывается более чем 20 за день. Частая зевота может говорить об опухоли головного мозга, сахарном диабете, склерозе и о других заболеваниях, рассказывает врач у себя в соцсетях.

«Патологическая зевота может быть связана повреждением мозга. Адекватная цифра — от семи до двадцати зевков в сутки. Но если частота зеваний намного выше, то речь может идти о патологии, которая требует лечения. В число проблем может входить даже инфаркт миокарда, височная эпилепсия, болезни Паркинсона, интоксикации, сахарном диабете, гипотиреозе и склерозе», — сообщил Тарасов.

Врач уточнил, что человек зевает чаще при тревожных или тревожно-депрессивных расстройствах и при нарушении работы сердечно-сосудистой системы. Также Тарасов посоветовал обратиться к специалистам, если зевота сопровождается болью в груди, одышкой и тошнотой.

Ранее врач из Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал о нетипичных признаках инфаркта. Оказывается, что боль в груди, руке или челюсти, холодный пот и слабость могут быть первыми неочевидными звоночками о проблеме со здоровьем.

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Главврач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов сообщил, что зевота занимает статус патологической, если ее насчитывается более чем 20 за день. Частая зевота может говорить об опухоли головного мозга, сахарном диабете, склерозе и о других заболеваниях, рассказывает врач у себя в соцсетях. «Патологическая зевота может быть связана повреждением мозга. Адекватная цифра — от семи до двадцати зевков в сутки. Но если частота зеваний намного выше, то речь может идти о патологии, которая требует лечения. В число проблем может входить даже инфаркт миокарда, височная эпилепсия, болезни Паркинсона, интоксикации, сахарном диабете, гипотиреозе и склерозе», — сообщил Тарасов. Врач уточнил, что человек зевает чаще при тревожных или тревожно-депрессивных расстройствах и при нарушении работы сердечно-сосудистой системы. Также Тарасов посоветовал обратиться к специалистам, если зевота сопровождается болью в груди, одышкой и тошнотой. Ранее врач из Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал о нетипичных признаках инфаркта. Оказывается, что боль в груди, руке или челюсти, холодный пот и слабость могут быть первыми неочевидными звоночками о проблеме со здоровьем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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