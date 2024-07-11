В БФУ заменили ректора, которого обвиняют в присвоении 18 миллионов

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Мера пресечения Ивану Зелеву в суде Курчатовского района. Челябинск, уголовное дело, конвой, клетка, арест, тюрьма, наказание, преступление, суд, мера пресечения, заключенный
На бывшего ректора завели уголовное дело Фото:

Врио ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта назначен Максим Демин. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки. До этого он исполнял обязанности проректора по научной работе

Ранее в Калининграде был задержан ректор БФУ Александр Федоров. Его вместе с заместителем Еленой Мялкиной подозревают в присвоении 18 млн рублей в период с февраля 2022-го по июнь 2024 года, сообщал Следственный комитет РФ.

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Врио ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта назначен Максим Демин. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки. До этого он исполнял обязанности проректора по научной работе Ранее в Калининграде был задержан ректор БФУ Александр Федоров. Его вместе с заместителем Еленой Мялкиной подозревают в присвоении 18 млн рублей в период с февраля 2022-го по июнь 2024 года, сообщал Следственный комитет РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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