В БФУ заменили ректора, которого обвиняют в присвоении 18 миллионов

На бывшего ректора завели уголовное дело
Врио ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта назначен Максим Демин. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки. До этого он исполнял обязанности проректора по научной работе
Ранее в Калининграде был задержан ректор БФУ Александр Федоров. Его вместе с заместителем Еленой Мялкиной подозревают в присвоении 18 млн рублей в период с февраля 2022-го по июнь 2024 года, сообщал Следственный комитет РФ.
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