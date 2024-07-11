В БФУ заменили ректора, которого обвиняют в присвоении 18 миллионов

11 июля 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

На бывшего ректора завели уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врио ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта назначен Максим Демин. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки. До этого он исполнял обязанности проректора по научной работе Ранее в Калининграде был задержан ректор БФУ Александр Федоров. Его вместе с заместителем Еленой Мялкиной подозревают в присвоении 18 млн рублей в период с февраля 2022-го по июнь 2024 года, сообщал Следственный комитет РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта назначен Максим Демин. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки. До этого он исполнял обязанности проректора по научной работе Ранее в Калининграде был задержан ректор БФУ Александр Федоров. Его вместе с заместителем Еленой Мялкиной подозревают в присвоении 18 млн рублей в период с февраля 2022-го по июнь 2024 года, сообщал Следственный комитет РФ.