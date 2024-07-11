Shot: на Байконуре задержаны трое европейцев, нелегально проникшие на космодром

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Клипарт сток pickupimage. spacePD. Екатеринбург, железнодорожные пути, байконур, космодром
Европейцы проникли на территорию Байконура, хотя не имели права на ней находиться Фото:

На территорию космодрома Байконур проникли двое нидерландцев и один бельгиец (25, 29 и 26 лет соответственно). По данным telegram-канала SHOT, их задержал полицейский патруль.

«Иностранцы успели пробраться к монтажно-заправочному комплексу Байконура в минувший вторник. Их заметили сотрудники полиции, которые патрулировали территорию космодрома», — сообщил telegram-канал.

Задержанные не имели права находится на территории Байконура. Полиция проверяет, с какой целью, как и откуда европейцы проникли на космодром. Предварительно, им грозит административный арест на пять суток за самовольное проникновение на охраняемый объект.

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На территорию космодрома Байконур проникли двое нидерландцев и один бельгиец (25, 29 и 26 лет соответственно). По данным telegram-канала SHOT, их задержал полицейский патруль. «Иностранцы успели пробраться к монтажно-заправочному комплексу Байконура в минувший вторник. Их заметили сотрудники полиции, которые патрулировали территорию космодрома», — сообщил telegram-канал. Задержанные не имели права находится на территории Байконура. Полиция проверяет, с какой целью, как и откуда европейцы проникли на космодром. Предварительно, им грозит административный арест на пять суток за самовольное проникновение на охраняемый объект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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