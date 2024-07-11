Shot: на Байконуре задержаны трое европейцев, нелегально проникшие на космодром

На территорию космодрома Байконур проникли двое нидерландцев и один бельгиец (25, 29 и 26 лет соответственно). По данным telegram-канала SHOT, их задержал полицейский патруль.
«Иностранцы успели пробраться к монтажно-заправочному комплексу Байконура в минувший вторник. Их заметили сотрудники полиции, которые патрулировали территорию космодрома», — сообщил telegram-канал.
Задержанные не имели права находится на территории Байконура. Полиция проверяет, с какой целью, как и откуда европейцы проникли на космодром. Предварительно, им грозит административный арест на пять суток за самовольное проникновение на охраняемый объект.
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