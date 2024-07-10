10 июля 2024

Силовики начали проверку из-за упавших на мальчика футбольных ворот в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО силовики устроили проверку из-за инцидента на детской площадке в Нефтеюганске
В ХМАО силовики устроили проверку из-за инцидента на детской площадке в Нефтеюганске Фото:

Следственный комитет и прокуратура ХМАО начали проверку из-за инцидента на детской площадке в Нефтеюганске. Восьмилетний мальчик получил травму черепа из-за упавших на него металлических футбольных ворот. Об этом силовики сообщили в telegram-каналах ведомств.

«Нефтеюганская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту получения травмы несовершеннолетним на детской площадке. Предварительно, на мальчика упали металлические футбольные ворота. Ребенок получил травму и был госпитализирован в больницу, где ему своевременно оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении telegram-канала прокуратуры ХМАО.

Следователи установят причины инцидента и разберутся с ответственным за содержание детской площадки лицами. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в telegram-канале окружного следственного комитета.

Врачам сургутской травмбольницы удалось спасти пострадавшего ребенка. Его привезли в больницу без сознания с переломом черепа. Пациент провел в реанимации восемь дней. Теперь он восстанавливается в палате.

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Следственный комитет и прокуратура ХМАО начали проверку из-за инцидента на детской площадке в Нефтеюганске. Восьмилетний мальчик получил травму черепа из-за упавших на него металлических футбольных ворот. Об этом силовики сообщили в telegram-каналах ведомств. «Нефтеюганская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту получения травмы несовершеннолетним на детской площадке. Предварительно, на мальчика упали металлические футбольные ворота. Ребенок получил травму и был госпитализирован в больницу, где ему своевременно оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении telegram-канала прокуратуры ХМАО. Следователи установят причины инцидента и разберутся с ответственным за содержание детской площадки лицами. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в telegram-канале окружного следственного комитета. Врачам сургутской травмбольницы удалось спасти пострадавшего ребенка. Его привезли в больницу без сознания с переломом черепа. Пациент провел в реанимации восемь дней. Теперь он восстанавливается в палате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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