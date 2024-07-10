Силовики начали проверку из-за упавших на мальчика футбольных ворот в ХМАО

Следственный комитет и прокуратура ХМАО начали проверку из-за инцидента на детской площадке в Нефтеюганске. Восьмилетний мальчик получил травму черепа из-за упавших на него металлических футбольных ворот. Об этом силовики сообщили в telegram-каналах ведомств.
«Нефтеюганская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту получения травмы несовершеннолетним на детской площадке. Предварительно, на мальчика упали металлические футбольные ворота. Ребенок получил травму и был госпитализирован в больницу, где ему своевременно оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении telegram-канала прокуратуры ХМАО.
Следователи установят причины инцидента и разберутся с ответственным за содержание детской площадки лицами. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в telegram-канале окружного следственного комитета.
Врачам сургутской травмбольницы удалось спасти пострадавшего ребенка. Его привезли в больницу без сознания с переломом черепа. Пациент провел в реанимации восемь дней. Теперь он восстанавливается в палате.
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