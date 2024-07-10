Врачи из ХМАО спасли восьмилетнего мальчика, на которого упали футбольные ворота

Врачи из ХМАО спасли восьмилетнего мальчика с переломом черепа. На ребенка обрушились футбольные ворота, когда он играл на детской площадке. Об этом сообщил telegram-канал «Сургутская травмбольница».
«В Сургутской травмбольнице спасали 8-летнего мальчика из Нефтеюганска, получившего тяжелую черепно-мозговую травму на детской площадке. На ребенка упали футбольные ворота. Мальчик поступил в больницу без сознания, на аппарате ИВЛ. Ему сразу выполнили открытое нейрохирургическое вмешательство по удалению гематомы. Затем восемь дней детские анестезиологи-реаниматологи обеспечивали необходимое лечение и уход», — говорится в сообщении.
Ребенка перевели из реанимации в палату. Маленький пациент разговаривает и самостоятельно передвигается.
Ранее URA.RU рассказывало о двухлетней девочке из ХМАО, которая проглотила носик от шариковой ручки. Врачи успешно извлекли из дыхательных путей пациентки застрявшую деталь.
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