10 июля 2024

Врачи из ХМАО спасли восьмилетнего мальчика, на которого упали футбольные ворота

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорские врачи спасли ребенка с травмой черепа, на которого упали футбольные ворота
Югорские врачи спасли ребенка с травмой черепа, на которого упали футбольные ворота Фото:

Врачи из ХМАО спасли восьмилетнего мальчика с переломом черепа. На ребенка обрушились футбольные ворота, когда он играл на детской площадке. Об этом сообщил telegram-канал «Сургутская травмбольница».

«В Сургутской травмбольнице спасали 8-летнего мальчика из Нефтеюганска, получившего тяжелую черепно-мозговую травму на детской площадке. На ребенка упали футбольные ворота. Мальчик поступил в больницу без сознания, на аппарате ИВЛ. Ему сразу выполнили открытое нейрохирургическое вмешательство по удалению гематомы. Затем восемь дней детские анестезиологи-реаниматологи обеспечивали необходимое лечение и уход», — говорится в сообщении.

Ребенка перевели из реанимации в палату. Маленький пациент разговаривает и самостоятельно передвигается.

Ранее URA.RU рассказывало о двухлетней девочке из ХМАО, которая проглотила носик от шариковой ручки. Врачи успешно извлекли из дыхательных путей пациентки застрявшую деталь.

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Врачи из ХМАО спасли восьмилетнего мальчика с переломом черепа. На ребенка обрушились футбольные ворота, когда он играл на детской площадке. Об этом сообщил telegram-канал «Сургутская травмбольница». «В Сургутской травмбольнице спасали 8-летнего мальчика из Нефтеюганска, получившего тяжелую черепно-мозговую травму на детской площадке. На ребенка упали футбольные ворота. Мальчик поступил в больницу без сознания, на аппарате ИВЛ. Ему сразу выполнили открытое нейрохирургическое вмешательство по удалению гематомы. Затем восемь дней детские анестезиологи-реаниматологи обеспечивали необходимое лечение и уход», — говорится в сообщении. Ребенка перевели из реанимации в палату. Маленький пациент разговаривает и самостоятельно передвигается. Ранее URA.RU рассказывало о двухлетней девочке из ХМАО, которая проглотила носик от шариковой ручки. Врачи успешно извлекли из дыхательных путей пациентки застрявшую деталь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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