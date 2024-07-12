Риэлторы паникуют: в Тюмени рухнул спрос на квартиры, покупателям светят скидки

После того как в России перестала действовать основная ипотечная программа с государственной поддержкой, количество консультаций в офисах тюменских риелторов сократилось более чем в два раза. Некоронованный король недвижимости Ильдар Хусаинов назвал ситуацию «очень большим кризисом» и сообщил, что участники рынка сейчас «испытывают шок». Волна растерянности прошла по рядам местных застройщиков, а жители Тюменской области вообще перестали понимать, как им теперь приобретать жилье.
Через полторы недели после закрытия ипотеки с господдержкой правительство России разрядило обстановку: семейная программа под 6% годовых немного изменится, но продолжит работать. Вместе с банкирами, риелторами и строителями URA.RU пытается ответить на два главных вопроса: смогут ли тюменцы позволить себе покупку жилья в новых реалиях и что будет с рынком в ближайшие полгода.
Риелторы в панике
О падении спроса на ипотеку по итогам первых дней без господдержки говорят все ключевые фигуры в мире недвижимости. Руководитель федерального агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов отметил снижение количества консультаций в офисах компании в два раза. А генеральный директор регионального агентства «Сова» Оксана Белевцова заявила о кризисе новостроек.
«Клиент выбирает выжидательную позицию, так как в новых реалиях платеж по рыночной ставке порой оказывается равным полутора зарплатам. Многие застройщики по России уже начали объявлять о скидках. Кризис новостроек обязательно затронет остальные сегменты рынка, в том числе вторичку», — рассуждает Белевцова.
В Тюмени девелоперы тоже задумались о скидках и других способах привлечения покупателя. «Мы подготовили условия по покупке квартиры в рассрочку с минимальными ежемесячными платежами и субсидированные ставки по программе „Новостройка“. Они позволяют купить квартиру с первоначальным взносом и начальной процентной ставкой чуть ниже существующих на открытом рынке», — пояснила URA.RU коммерческий директор ГК «Меридиан» Татьяна Мирсаитова.
Пока рынок показывает полное отсутствие волатильности. За первые недели июля цены на вторичное жилье в Тюмени не изменились ни на рубль. Об этом в своем отчете сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость».
Застройщики ничего не боятся
В первые дни июля девелоперы показывали свою растерянность. Все ждали решения по семейной ипотеке и боялись делать прогнозы. Однако эта растерянность оказалась не более чем игрой. По крайней мере, у крупнейших игроков рынка.
На 13 июля в списке хоть сколько-нибудь значимых строителей жилья Тюмени фигурируют 59 компаний. Совокупно они возводят в регионе более трех миллионов квадратных метров жилья. Причем около половины этого объема строят первые пять имен регионального рейтинга застройщиков.
Уже после отмены господдержки о новом проекте объявила «Страна Девелопмент». И это не просто новый жилой комплекс, а выход в новый регион — компания собралась строить амбициозный квартал в Новосибирске. Вслед за «Страной» планами на огромный жилой район поделилась компания тюменского мецената и почетного представителя Республики Корея в Тюменской области Игоря Самкаева. «Золотые ворота Сибири», если верить проекту, должны будут стать своеобразным «городом в городе», со своей инфраструктурой.
В день продления семейной ипотеки масштабными планами поделилась и компания Олега Чижова. «Инко и К» намерена превратить в комфортный микрорайон пустырь на Тобольском тракте.
Открыто эти заявления аналитики рынка не комментируют. Однако источник URA.RU в личной беседе на правах анонимности рассказал, что они означают.
«Раз говорят о новых проектах, все не так плохо. Я думаю, сейчас застройщики частично вскроют свои финансовые резервы, возможно, продажников переведут на минимальную зарплату. Тем более у многих заложен очень приличный жилфонд, который сейчас находится в стадии строительства. То есть фактически уже продан. Получается, что причин ронять цену „квадрата“ у застройщиков нет», — пояснил собеседник URA.RU.
Клерки ждут увольнений
К концу первой недели июля в риелторских кругах начали шептаться о возможных массовых увольнениях специалистов по продажам. Такие разговоры ведутся сейчас даже в самых крупных и надежных в Тюмени агентствах недвижимости, рассказал URA.RU работник одного из них.
«Мы не сможет показывать план в условиях обвала спроса. Это первый повод к увольнению, точнее — к сокращению штата продажников. Вторая причина, по которой специалист уже сам может задуматься о смене поля деятельности, это маленькие зарплаты. По сути, мы все сидим на процентах от выручки. Меньше сделок — меньше заработал. Меньше спрос — меньше продаж. Уравнение очевидное и безжалостное», — поделился опасениями собеседник URA.RU.
Официальных данных об увольнениях хотя бы нескольких менеджеров по продажам на данный момент в Тюмени нет. А застройщики считают, что именно сейчас избавляться от продажников глупо: у них есть все шансы сделать себе имя и спасти рынок.
«В условиях сжимающегося рынка компетенции маркетинга и продаж начинают играть ключевую роль. Мы думаем, это будет интересный период», — считает коммерческий директор «Меридиана» Татьяна Мирсаитова.
Тюменцы надеются на снижение цен
Но это почти несбыточная мечта, уверены некоторые застройщики. Рынок зависит от такого количества факторов, что говорить о прямом и мгновенном влиянии отмены господдержки на стоимость жилья нельзя.
«Во-первых, сама стоимость строительства. Постоянно растущие цены на строительные материалы, расценки у подрядчиков — все это дает о себе знать. Ну и сам рынок, который, по сути, сам себя регулирует. Сейчас у многих есть запас строящихся и уже проданных „квадратов“, это лидеры долевой застройки. Естественно, снижать цены они не станут», — поделился с URA.RU мнением заместитель генерального директора ОАО «ТДСК» Евгений Заболотный.
Остальные хранят молчание. В отличие от ТДСК, которая строит жилье без договоров долевого участия, они не рискуют открыто говорить о тенденциях ценообразования.
Семьи спасают рынок
В итоге рынок пострадает не так сильно, как это казалось еще две недели назад. Ситуацию спасет сохранение семейной ипотеки, считают участники рынка.
«Сейчас доля семейной ипотеки на рынке оценивается на уровне 30-35%. Это солидный кусок, который позволит сохранить движение финансов в строительстве. К тому же, уже строящегося в Тюмени жилья более чем достаточно, чтобы покупатель мог выбрать что-то, что будет ему по карману», — уверен Заболотный.
В итоге замерли и ушли в режим выжидания не застройщики с риелторами, а только приобретатели жилья. Первоначальный взнос и текущий процент не по карману примерно 70% потенциальных покупателей, неофициально сообщают банковские работники. А продажники предсказывают уход основной доли спроса в загородную недвижимость. По словам председателя регионального объединения риэлторов Светланы Бабушкиной, цена «квадрата» там пока еще на 40% ниже, чем в высотках.
Никто из тех, с кем корреспондент URA.RU говорил при подготовке этого материала, не рискнул делать прогнозов по стабилизации на рынке недвижимости. Пока в стране не идет речи о снижении ключевой ставки Центробанка, предсказать ближайшее будущее невозможно. Впрочем, в последнем своем прогнозе глава «Сбера» Герман Греф говорил о двух годах — по его мнению, именно столько понадобится, чтобы рынок полностью пережил потерю главного инструмента ипотечной поддержки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!