На Челябинскую область надвигаются ливни, грозы с градом и ураган

В Челябинской области жара сменится на грозы
В Челябинской области 12 и 13 июля ожидаются сильные ливни, грозы, град со штормовым ветром. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского гидрометеоцентра.
«В Челябинской области 12 и 13 июля ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, местами сильный, шквалистое усиление ветра. Порывы ветра при грозах достигнут 20-25 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе.
Также на территории Челябинской области 12 июля местами ожидается высокая пожарная опасность. По региональной шкале заявлен 4 класс горимости леса.
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