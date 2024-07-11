На Челябинскую область надвигаются ливни, грозы с градом и ураган

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В Челябинской области жара сменится на грозы
В Челябинской области жара сменится на грозы Фото:

В Челябинской области 12 и 13 июля ожидаются сильные ливни, грозы, град со штормовым ветром. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского гидрометеоцентра.

«В Челябинской области 12 и 13 июля ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, местами сильный, шквалистое усиление ветра. Порывы ветра при грозах достигнут 20-25 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе.

Также на территории Челябинской области 12 июля местами ожидается высокая пожарная опасность. По региональной шкале заявлен 4 класс горимости леса.

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В Челябинской области 12 и 13 июля ожидаются сильные ливни, грозы, град со штормовым ветром. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского гидрометеоцентра. «В Челябинской области 12 и 13 июля ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, местами сильный, шквалистое усиление ветра. Порывы ветра при грозах достигнут 20-25 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе. Также на территории Челябинской области 12 июля местами ожидается высокая пожарная опасность. По региональной шкале заявлен 4 класс горимости леса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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