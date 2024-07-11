Окружение миллиардера готовит снос скандальной овощебазы в Екатеринбурге

Вице-мэр Екатеринбурга анонсировал строительство ТЦ на месте овощебазы №4
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Овощебаза №4. Екатеринбург, овощебаза, фрукты в ящиках, овощи фрукты
С овощебазой связано множество — в том числе криминальных — конфликтов Фото:

На месте скандально известной «четвертой» овощебазы в Екатеринбурге появится торговый центр. Об этом на встрече с журналистами рассказал вице-мэр по строительству и транспорту Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU.

«Планы от собственника — построить современные торговые площади. Жилья они там не планируют», — сказал Галямов. Собственника, который уведомлял чиновников о намерениях, он не озвучил.

По данным URA.RU, переговоры с мэрией на эту тему вели представители окружения миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). С овощебазой связано множество конфликтных историй, основной сюжет которых — передел власти на территории. В разное время фигурировали фамилии бывшего вице-мэра Виктора Контеева, который сейчас за решеткой, и криминальных авторитетов.

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На месте скандально известной «четвертой» овощебазы в Екатеринбурге появится торговый центр. Об этом на встрече с журналистами рассказал вице-мэр по строительству и транспорту Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. «Планы от собственника — построить современные торговые площади. Жилья они там не планируют», — сказал Галямов. Собственника, который уведомлял чиновников о намерениях, он не озвучил. По данным URA.RU, переговоры с мэрией на эту тему вели представители окружения миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). С овощебазой связано множество конфликтных историй, основной сюжет которых — передел власти на территории. В разное время фигурировали фамилии бывшего вице-мэра Виктора Контеева, который сейчас за решеткой, и криминальных авторитетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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