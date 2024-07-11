Окружение миллиардера готовит снос скандальной овощебазы в Екатеринбурге

На месте скандально известной «четвертой» овощебазы в Екатеринбурге появится торговый центр. Об этом на встрече с журналистами рассказал вице-мэр по строительству и транспорту Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU.
«Планы от собственника — построить современные торговые площади. Жилья они там не планируют», — сказал Галямов. Собственника, который уведомлял чиновников о намерениях, он не озвучил.
По данным URA.RU, переговоры с мэрией на эту тему вели представители окружения миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). С овощебазой связано множество конфликтных историй, основной сюжет которых — передел власти на территории. В разное время фигурировали фамилии бывшего вице-мэра Виктора Контеева, который сейчас за решеткой, и криминальных авторитетов.
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