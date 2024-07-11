В Екатеринбурге покажут финал Евро-2024, его вживую прокомментирует звезда «Матч ТВ»

В Екатеринбурге в «Меге» пройдет трансляция финала Евро-2024
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ЧМ-2018. Чемпионат мира по футболу, матч 2: Египет - Уругвай. Екатеринбург, болельщики сборной уругвая
Болельщиков ждут на фудкорте в «Меге» Фото:
новость из сюжета
Евро-2024

Екатеринбуржцев зовут смотреть на большом экране прямую трансляцию финала чемпионата Европы по футболу. Показ пройдет в «Меге», в это время игру будет комментировать звезда спортивных трансляций Артем Шмельков с «Матч ТВ».

«Собираемся 14 июля в 23:00 на Вкусном бульваре. Перед игрой ты сможешь поучаствовать в футбольной викторине, а еще получить кофе и энергетики бесплатно, чтобы не проспать финал», — сообщают представители ТРЦ в telegram-канале.

После просмотра гостям предлагают поучаствовать в розыгрыше путевки на «Парифест», который пройдет в Нижнем Новгороде 24 августа. На нем выступят PHARAOH, ATL, Антоха МС, Uma2rman.

В финал Евро-2024 вышли сборные Англии и Испании. Игра пройдет в Берлине (Германия).

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Екатеринбуржцев зовут смотреть на большом экране прямую трансляцию финала чемпионата Европы по футболу. Показ пройдет в «Меге», в это время игру будет комментировать звезда спортивных трансляций Артем Шмельков с «Матч ТВ». «Собираемся 14 июля в 23:00 на Вкусном бульваре. Перед игрой ты сможешь поучаствовать в футбольной викторине, а еще получить кофе и энергетики бесплатно, чтобы не проспать финал», — сообщают представители ТРЦ в telegram-канале. После просмотра гостям предлагают поучаствовать в розыгрыше путевки на «Парифест», который пройдет в Нижнем Новгороде 24 августа. На нем выступят PHARAOH, ATL, Антоха МС, Uma2rman. В финал Евро-2024 вышли сборные Англии и Испании. Игра пройдет в Берлине (Германия).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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