В Екатеринбурге покажут финал Евро-2024, его вживую прокомментирует звезда «Матч ТВ»

В Екатеринбурге в «Меге» пройдет трансляция финала Евро-2024

Болельщиков ждут на фудкорте в «Меге» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Евро-2024

Екатеринбуржцев зовут смотреть на большом экране прямую трансляцию финала чемпионата Европы по футболу. Показ пройдет в «Меге», в это время игру будет комментировать звезда спортивных трансляций Артем Шмельков с «Матч ТВ».

«Собираемся 14 июля в 23:00 на Вкусном бульваре. Перед игрой ты сможешь поучаствовать в футбольной викторине, а еще получить кофе и энергетики бесплатно, чтобы не проспать финал», — сообщают представители ТРЦ в telegram-канале.

После просмотра гостям предлагают поучаствовать в розыгрыше путевки на «Парифест», который пройдет в Нижнем Новгороде 24 августа. На нем выступят PHARAOH, ATL, Антоха МС, Uma2rman.

В финал Евро-2024 вышли сборные Англии и Испании. Игра пройдет в Берлине (Германия).