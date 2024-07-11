11 июля 2024

Челябинский губернатор Текслер наградил родителей космонавта Петелина

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча космонавтов с екатеринбургскими студентами в ДИВСе. Екатеринбург, петелин дмитрий
Космонавт Дмитрий Петелин родился в Челябинской области Фото:

Губернатор Челябинской области Алексай Текслер наградил медалями «За любовь и верность» 16 семей региона, в том числе родителей космонавта Дмитрия Петелина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Семья — это надежный тыл, куда мы возвращаемся после работы, это наши любимые дети, это то, где мы по-настоящему счастливы», — подчеркнул Алексей Текслер в своем поздравлении, отметив, что текущий год объявлен Годом семьи. Всего глава региона и митрополит Алексий наградили 16 супружеских пар за долголетие и пример крепости семейных устоев.

Среди награжденных — супруги, прожившие вместе более полувека, в том числе родители Героя России, летчика-космонавта Дмитрия Петелина. Медали «За любовь и верность» символизируют крепость семейных устоев и воспитание достойных членов общества. День семьи, любви и верности в России отмечается уже 16-й раз и получил статус государственного праздника в 2022 году по указу президента РФ Владимира Путина.

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Губернатор Челябинской области Алексай Текслер наградил медалями «За любовь и верность» 16 семей региона, в том числе родителей космонавта Дмитрия Петелина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Семья — это надежный тыл, куда мы возвращаемся после работы, это наши любимые дети, это то, где мы по-настоящему счастливы», — подчеркнул Алексей Текслер в своем поздравлении, отметив, что текущий год объявлен Годом семьи. Всего глава региона и митрополит Алексий наградили 16 супружеских пар за долголетие и пример крепости семейных устоев. Среди награжденных — супруги, прожившие вместе более полувека, в том числе родители Героя России, летчика-космонавта Дмитрия Петелина. Медали «За любовь и верность» символизируют крепость семейных устоев и воспитание достойных членов общества. День семьи, любви и верности в России отмечается уже 16-й раз и получил статус государственного праздника в 2022 году по указу президента РФ Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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