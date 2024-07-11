Челябинский губернатор Текслер наградил родителей космонавта Петелина

11 июля 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Космонавт Дмитрий Петелин родился в Челябинской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексай Текслер наградил медалями «За любовь и верность» 16 семей региона, в том числе родителей космонавта Дмитрия Петелина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Семья — это надежный тыл, куда мы возвращаемся после работы, это наши любимые дети, это то, где мы по-настоящему счастливы», — подчеркнул Алексей Текслер в своем поздравлении, отметив, что текущий год объявлен Годом семьи. Всего глава региона и митрополит Алексий наградили 16 супружеских пар за долголетие и пример крепости семейных устоев. Среди награжденных — супруги, прожившие вместе более полувека, в том числе родители Героя России, летчика-космонавта Дмитрия Петелина. Медали «За любовь и верность» символизируют крепость семейных устоев и воспитание достойных членов общества. День семьи, любви и верности в России отмечается уже 16-й раз и получил статус государственного праздника в 2022 году по указу президента РФ Владимира Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексай Текслер наградил медалями «За любовь и верность» 16 семей региона, в том числе родителей космонавта Дмитрия Петелина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Семья — это надежный тыл, куда мы возвращаемся после работы, это наши любимые дети, это то, где мы по-настоящему счастливы», — подчеркнул Алексей Текслер в своем поздравлении, отметив, что текущий год объявлен Годом семьи. Всего глава региона и митрополит Алексий наградили 16 супружеских пар за долголетие и пример крепости семейных устоев. Среди награжденных — супруги, прожившие вместе более полувека, в том числе родители Героя России, летчика-космонавта Дмитрия Петелина. Медали «За любовь и верность» символизируют крепость семейных устоев и воспитание достойных членов общества. День семьи, любви и верности в России отмечается уже 16-й раз и получил статус государственного праздника в 2022 году по указу президента РФ Владимира Путина.