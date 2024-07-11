Власти Нижневартовска готовятся к снятию режима ЧС из-за паводка

Власти Нижневартовска (ХМАО) готовятся к снятию режима чрезвычайной ситуации, который был введен с 1 июля из-за паводка. Режим ЧС планируется снять с 12 июля, сообщил URA.RU директор управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям мэрии города Вадим Татаренков.
«12 июля с 08:00 снятие режима функционирования чрезвычайной ситуации с органов управления и сил. Переходим в режим повышенной готовности. Решение принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы города. Готовится распоряжение главы о снятии режима ЧС», — прокомментировал агентству Татаренков.
Несмотря на это, людям продолжат оказывать необходимую помощь. А после ухода воды начнутся мероприятия по плану ликвидации последствий ЧС.
На сегодняшний день уровень воды в Оби составляет 967 сантиметров. Территории СНТ начинают освобождаться из-под воды.
Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации. Тогда вода в Оби поднялась выше критической отметки в 980 сантиметров.
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