Власти Нижневартовска готовятся к снятию режима ЧС из-за паводка

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Власти Нижневартовска готовятся снять режим ЧС из-за паводка
Власти Нижневартовска готовятся снять режим ЧС из-за паводка Фото:

Власти Нижневартовска (ХМАО) готовятся к снятию режима чрезвычайной ситуации, который был введен с 1 июля из-за паводка. Режим ЧС планируется снять с 12 июля, сообщил URA.RU директор управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям мэрии города Вадим Татаренков.

«12 июля с 08:00 снятие режима функционирования чрезвычайной ситуации с органов управления и сил. Переходим в режим повышенной готовности. Решение принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы города. Готовится распоряжение главы о снятии режима ЧС», — прокомментировал агентству Татаренков.

Несмотря на это, людям продолжат оказывать необходимую помощь. А после ухода воды начнутся мероприятия по плану ликвидации последствий ЧС.

На сегодняшний день уровень воды в Оби составляет 967 сантиметров. Территории СНТ начинают освобождаться из-под воды.

Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации. Тогда вода в Оби поднялась выше критической отметки в 980 сантиметров.

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Власти Нижневартовска (ХМАО) готовятся к снятию режима чрезвычайной ситуации, который был введен с 1 июля из-за паводка. Режим ЧС планируется снять с 12 июля, сообщил URA.RU директор управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям мэрии города Вадим Татаренков. «12 июля с 08:00 снятие режима функционирования чрезвычайной ситуации с органов управления и сил. Переходим в режим повышенной готовности. Решение принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы города. Готовится распоряжение главы о снятии режима ЧС», — прокомментировал агентству Татаренков. Несмотря на это, людям продолжат оказывать необходимую помощь. А после ухода воды начнутся мероприятия по плану ликвидации последствий ЧС. На сегодняшний день уровень воды в Оби составляет 967 сантиметров. Территории СНТ начинают освобождаться из-под воды. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации. Тогда вода в Оби поднялась выше критической отметки в 980 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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