Путин позвал Си Цзиньпина в Казань

Президент РФ Владимир Путин позвал председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС. Он пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
«Мы, в свою очередь, приглашаем вас, господина Си Цзиньпина, на саммит БРИКС 22—24 октября в Казань», — заявил Путин в ходе Х парламентского форума БРИКС. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Ранее российский лидер также позвал премьер-министра Индии Нарендра Моди посетить саммит БРИКС. Приглашение было выдвинуто во время переговоров представителей страна в Кремле. Также были затронуты вопросы ситуации на Украине и двустороннего сотрудничества государств. Более подробно об итогах встречи Путина и Моди — в материале URA.RU.
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