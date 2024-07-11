11 июля 2024

Путин позвал Си Цзиньпина в Казань

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
Путин пригласил председателя КНР посетить саммит БРИКС в октябре Фото:

Президент РФ Владимир Путин позвал председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС. Он пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

«Мы, в свою очередь, приглашаем вас, господина Си Цзиньпина, на саммит БРИКС 22—24 октября в Казань», — заявил Путин в ходе Х парламентского форума БРИКС. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Ранее российский лидер также позвал премьер-министра Индии Нарендра Моди посетить саммит БРИКС. Приглашение было выдвинуто во время переговоров представителей страна в Кремле. Также были затронуты вопросы ситуации на Украине и двустороннего сотрудничества государств. Более подробно об итогах встречи Путина и Моди — в материале URA.RU.

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Президент РФ Владимир Путин позвал председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС. Он пройдет в Казани с 22 по 24 октября. «Мы, в свою очередь, приглашаем вас, господина Си Цзиньпина, на саммит БРИКС 22—24 октября в Казань», — заявил Путин в ходе Х парламентского форума БРИКС. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Ранее российский лидер также позвал премьер-министра Индии Нарендра Моди посетить саммит БРИКС. Приглашение было выдвинуто во время переговоров представителей страна в Кремле. Также были затронуты вопросы ситуации на Украине и двустороннего сотрудничества государств. Более подробно об итогах встречи Путина и Моди — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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