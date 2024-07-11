Путин позвал Си Цзиньпина в Казань

11 июля 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Путин пригласил председателя КНР посетить саммит БРИКС в октябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин позвал председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС. Он пройдет в Казани с 22 по 24 октября. «Мы, в свою очередь, приглашаем вас, господина Си Цзиньпина, на саммит БРИКС 22—24 октября в Казань», — заявил Путин в ходе Х парламентского форума БРИКС. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Ранее российский лидер также позвал премьер-министра Индии Нарендра Моди посетить саммит БРИКС. Приглашение было выдвинуто во время переговоров представителей страна в Кремле. Также были затронуты вопросы ситуации на Украине и двустороннего сотрудничества государств. Более подробно об итогах встречи Путина и Моди — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин позвал председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС. Он пройдет в Казани с 22 по 24 октября. «Мы, в свою очередь, приглашаем вас, господина Си Цзиньпина, на саммит БРИКС 22—24 октября в Казань», — заявил Путин в ходе Х парламентского форума БРИКС. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Ранее российский лидер также позвал премьер-министра Индии Нарендра Моди посетить саммит БРИКС. Приглашение было выдвинуто во время переговоров представителей страна в Кремле. Также были затронуты вопросы ситуации на Украине и двустороннего сотрудничества государств. Более подробно об итогах встречи Путина и Моди — в материале URA.RU.