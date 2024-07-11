Игрок пермского ХК «Молот» Гуськов госпитализирован с сильными ожогами

В клубе поддерживают своего игрока
Игрок пермского хоккейного клуба «Молот» Егор Гуськов получил ожоги 40% тела. Сейчас он находится в больнице, ему трудно говорить, сообщили в команде.
«Егор Гуськов попал в больницу с ожогами 40% тела. По предварительной информации, хоккеист получил ожоги вследствие бытового инцидента», — передает ТАСС заявление ХК «Молот». Уточняется, что вратарь команды в сознании, но ему сложно разговаривать.
Егор Гуськов — уроженец Тулы, прошел школу ярославского «Локомотива». Неоднократно привлекался в расположение юниорской и молодежной сборной России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!