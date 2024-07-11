11 июля 2024

Игрок пермского ХК «Молот» Гуськов госпитализирован с сильными ожогами

© Служба новостей «URA.RU»
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В клубе поддерживают своего игрока
В клубе поддерживают своего игрока Фото:

Игрок пермского хоккейного клуба «Молот» Егор Гуськов получил ожоги 40% тела. Сейчас он находится в больнице, ему трудно говорить, сообщили в команде.

«Егор Гуськов попал в больницу с ожогами 40% тела. По предварительной информации, хоккеист получил ожоги вследствие бытового инцидента», — передает ТАСС заявление ХК «Молот». Уточняется, что вратарь команды в сознании, но ему сложно разговаривать.

Егор Гуськов — уроженец Тулы, прошел школу ярославского «Локомотива». Неоднократно привлекался в расположение юниорской и молодежной сборной России.

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Игрок пермского хоккейного клуба «Молот» Егор Гуськов получил ожоги 40% тела. Сейчас он находится в больнице, ему трудно говорить, сообщили в команде. «Егор Гуськов попал в больницу с ожогами 40% тела. По предварительной информации, хоккеист получил ожоги вследствие бытового инцидента», — передает ТАСС заявление ХК «Молот». Уточняется, что вратарь команды в сознании, но ему сложно разговаривать. Егор Гуськов — уроженец Тулы, прошел школу ярославского «Локомотива». Неоднократно привлекался в расположение юниорской и молодежной сборной России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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