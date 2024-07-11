В Екатеринбурге у бизнесвумен похитили сына, подключилась ФСБ

11 июля 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Незнакомца, напавшего на детей, задержали сотрудники МВД и ФСБ (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбуржец похитил двоих подростков 15 и 16 лет, один из них оказался сыном гендиректора финансовой организации. Подробности происшествия URA.RU рассказал осведомленный источник. По его словам, все произошло 9 июля на остановке «Сосновый бор» (Чкаловский район). Незнакомец подошел к юношам, несколько раз ударил одного из них и заставил его пройти к нему в квартиру. «Там он стал вымогать у подростка 50 тысяч рублей. Тот позвонил брату и попросил перевести деньги. Родственник помог ему, и тогда мужчина ушел за вторым парнем. Придя в квартиру, юноша отдал ему 30 тысяч рублей, но при этом мужчина сильно избил его», — поделился собеседник агентства. Затем незнакомец позвонил бизнесвумен и стал требовать у нее 300 тысяч рублей. Через некоторое время мужчина согласился отпустить подростков, но оставил у себя их телефоны. Спустя несколько часов к нему нагрянули СОБР и ФСБ. Предполагаемого преступника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Свою вину он не признает. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу и СУ СК по Свердловской области. В ведомствах отказались от комментариев. Обновлено в 22:12 (20:12 МСК): Корреспондент дозвонился до бизнесвумен. Она подтвердила факт случившегося и рассказала подробности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец похитил двоих подростков 15 и 16 лет, один из них оказался сыном гендиректора финансовой организации. Подробности происшествия URA.RU рассказал осведомленный источник. По его словам, все произошло 9 июля на остановке «Сосновый бор» (Чкаловский район). Незнакомец подошел к юношам, несколько раз ударил одного из них и заставил его пройти к нему в квартиру. «Там он стал вымогать у подростка 50 тысяч рублей. Тот позвонил брату и попросил перевести деньги. Родственник помог ему, и тогда мужчина ушел за вторым парнем. Придя в квартиру, юноша отдал ему 30 тысяч рублей, но при этом мужчина сильно избил его», — поделился собеседник агентства. Затем незнакомец позвонил бизнесвумен и стал требовать у нее 300 тысяч рублей. Через некоторое время мужчина согласился отпустить подростков, но оставил у себя их телефоны. Спустя несколько часов к нему нагрянули СОБР и ФСБ. Предполагаемого преступника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Свою вину он не признает. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу и СУ СК по Свердловской области. В ведомствах отказались от комментариев. Обновлено в 22:12 (20:12 МСК): Корреспондент дозвонился до бизнесвумен. Она подтвердила факт случившегося и рассказала подробности.