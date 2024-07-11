«Штаны были в крови»: бизнесвумен из Екатеринбурга рассказала, как похитили ее сына

Екатеринбуржец, похитивший подростков, жестоко избил одного из них

11 июля 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Агрессивного мужчину жестко задерживали СОБР и ФСБ (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржец, похитивший двоих подростков 15 и 16 лет в Чкаловском районе, сильно избил одного из них. Затащив их в квартиру, он отобрал у обоих телефоны и требовал по 50 тысяч рублей. Подробности криминальной истории, развернувшейся 9 июля, URA.RU рассказала мама пострадавшего — Наина Н. (имя изменено) — гендиректор одной из финансовых организаций. «Парни спокойно гуляли на Уктусе, на остановке к ним подошел мужчина. Он забрал у моего сына телефон и сказал: „Если побежишь, догоню и изобью“. Сыну пришлось следовать за ним. По пути он снимал его на видео, пинал и говорил всякую ерунду. В квартире незнакомец стал вымогать 50 тысяч, тогда сын позвонил старшему брату. Спустя час он перевел ему деньги — они не сразу дошли, платеж завис по какой-то причине. После этого негодяй закрыл сына в квартире и пошел за его другом — тот все это время ждал на улице. Приведя его в квартиру, он его сильно избил, штаны были все в крови. И начал вымогать у него 30 тысяч рублей, их отправил мой старший сын. После этого незнакомец отпустил обоих», — с ужасом вспоминает Наина. О случившемся она узнала в тот же день, когда позвонила сыну, а на звонок ответил неизвестный. По ее словам, он стал требовать у нее 300 тысяч рублей. «Мой старший сын вычислил, где находится младший. Он сделал скриншот видео, которое отправил мужчина, и прогнал его через онлайн карты. Затем к дому приехала я, мы вызвали полицейских», — продолжает женщина. До приезда силовиков пострадавшие дежурили у подъезда, чтобы не дать агрессору сбежать. Когда правоохранители приехали, то жестко скрутили вымогателя. Как ранее писало URA.RU, против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Свою вину предполагаемый преступник не признает. В свердловских силовых структурах от комментариев по теме отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец, похитивший двоих подростков 15 и 16 лет в Чкаловском районе, сильно избил одного из них. Затащив их в квартиру, он отобрал у обоих телефоны и требовал по 50 тысяч рублей. Подробности криминальной истории, развернувшейся 9 июля, URA.RU рассказала мама пострадавшего — Наина Н. (имя изменено) — гендиректор одной из финансовых организаций. «Парни спокойно гуляли на Уктусе, на остановке к ним подошел мужчина. Он забрал у моего сына телефон и сказал: „Если побежишь, догоню и изобью“. Сыну пришлось следовать за ним. По пути он снимал его на видео, пинал и говорил всякую ерунду. В квартире незнакомец стал вымогать 50 тысяч, тогда сын позвонил старшему брату. Спустя час он перевел ему деньги — они не сразу дошли, платеж завис по какой-то причине. После этого негодяй закрыл сына в квартире и пошел за его другом — тот все это время ждал на улице. Приведя его в квартиру, он его сильно избил, штаны были все в крови. И начал вымогать у него 30 тысяч рублей, их отправил мой старший сын. После этого незнакомец отпустил обоих», — с ужасом вспоминает Наина. О случившемся она узнала в тот же день, когда позвонила сыну, а на звонок ответил неизвестный. По ее словам, он стал требовать у нее 300 тысяч рублей. «Мой старший сын вычислил, где находится младший. Он сделал скриншот видео, которое отправил мужчина, и прогнал его через онлайн карты. Затем к дому приехала я, мы вызвали полицейских», — продолжает женщина. До приезда силовиков пострадавшие дежурили у подъезда, чтобы не дать агрессору сбежать. Когда правоохранители приехали, то жестко скрутили вымогателя. Как ранее писало URA.RU, против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Свою вину предполагаемый преступник не признает. В свердловских силовых структурах от комментариев по теме отказались.