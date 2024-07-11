11 июля 2024

Родители выпавшего из окна ребенка в Ноябрьске были дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Из окна многоэтажки в Ноябрьске выпала маленькая девочка, игравшая с братом.
Из окна многоэтажки в Ноябрьске выпала маленькая девочка, игравшая с братом. Фото:

Родители маленького ребенка, выпавшего из окна в Ноябрьске (ЯНАО), были дома, но находились в момент происшествия в другой комнате, сообщает МЧС ЯНАО. Девочка играла с братом.

«По предварительной информации, девочка играла с братом, в это время окно было открыто. Родители были дома, но находились в соседней комнате», – сообщает служба МЧС в telegram-канале. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) девочка выпала из окна девятиэтажного дома. Ее отвезли в больницу. Информация уточняется в правоохранительных органах.  

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Родители маленького ребенка, выпавшего из окна в Ноябрьске (ЯНАО), были дома, но находились в момент происшествия в другой комнате, сообщает МЧС ЯНАО. Девочка играла с братом. «По предварительной информации, девочка играла с братом, в это время окно было открыто. Родители были дома, но находились в соседней комнате», – сообщает служба МЧС в telegram-канале. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) девочка выпала из окна девятиэтажного дома. Ее отвезли в больницу. Информация уточняется в правоохранительных органах.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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