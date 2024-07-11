Родители выпавшего из окна ребенка в Ноябрьске были дома

Из окна многоэтажки в Ноябрьске выпала маленькая девочка, игравшая с братом.
Родители маленького ребенка, выпавшего из окна в Ноябрьске (ЯНАО), были дома, но находились в момент происшествия в другой комнате, сообщает МЧС ЯНАО. Девочка играла с братом.
«По предварительной информации, девочка играла с братом, в это время окно было открыто. Родители были дома, но находились в соседней комнате», – сообщает служба МЧС в telegram-канале. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) девочка выпала из окна девятиэтажного дома. Ее отвезли в больницу. Информация уточняется в правоохранительных органах.
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