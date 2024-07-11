Девочку увезла скорая помощь (архивное фото)
В Ноябрьске (ЯНАО) девочка выпала из окна девятиэтажного дома. Ее увезла скорая помощь. Об этом сообщили очевидцы в Telegram.
«Сегодня примерно в 16:40 с девятого этажа упала девочка лет пяти. Увезли на скорой, очевидцы говорят, что она дышала. Больше информации нет», — сообщил ноябрьский telegram-канал «NSK». По предварительной информации, девочка упала на улице Мира, 80.
В пресс-службе окружной полиции URA.RU сообщили, что уточняют информацию. Так же агентство направило запрос в департамент здравоохранения ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.
Скорая на месте падения девочки
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