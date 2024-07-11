11 июля 2024

Телефонные мошенники развели тюменского военкома на пять миллионов рублей

В Тюменской области военный комиссар перевел мошенникам пять миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Военный комиссар лишился крупной суммы денег после телефонного звонка мошенников
Военный комиссар лишился крупной суммы денег после телефонного звонка мошенников Фото:

В одном из городов Тюменской области военный комиссар перевел телефонным мошенникам пять миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, военком уже обратился в правоохранительные органы.

«Военный комиссар перевел телефонным мошенникам пять миллионов рублей. Он уже обратился за помощью в правоохранительные органы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. 

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В одном из городов Тюменской области военный комиссар перевел телефонным мошенникам пять миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, военком уже обратился в правоохранительные органы. «Военный комиссар перевел телефонным мошенникам пять миллионов рублей. Он уже обратился за помощью в правоохранительные органы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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