Телефонные мошенники развели тюменского военкома на пять миллионов рублей

Военный комиссар лишился крупной суммы денег после телефонного звонка мошенников
В одном из городов Тюменской области военный комиссар перевел телефонным мошенникам пять миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, военком уже обратился в правоохранительные органы.
«Военный комиссар перевел телефонным мошенникам пять миллионов рублей. Он уже обратился за помощью в правоохранительные органы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
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