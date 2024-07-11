11 июля 2024

Для террориста, участвующего в захвате заложников ростовского СИЗО, запросили 28 лет

РИАН: прокурор запросил 28 лет колонии Камневу за подготовку теракта в 2021 году
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Для Даниила Камнева, обвиненного в подготовке теракта и захвате заложников в СИЗО, прокурор запросил 28 лет колонии Фото:
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В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Участвующему в захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу запросили 28 лет колонии. Мужчину обвинили в подготовке теракта в Кисловодске в 2021 году. Также тот признался, что с 2020 года является членом террористической группировки. Об этом сообщили журналисты из зала суда.

«Прокурор запросил 28 лет лишения свободы одному из захватчиков СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу по делу о подготовке теракта в Кисловодске», — передает корреспондент РИА Новости из зала Южного окружного военного суда. Тогда Камнев в месте с супругой планировал подрыв здания ОВД.

Ранее сообщалось, что Камнев полностью признал вину в подготовке теракта в Кисловодске, передает MK.RU. Также он подтвердил факт участия в террористической группировке «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (террористическая организация, запрещена на территории РФ).

Инцидент с захватом заложников в ростовском СИЗО — последнее преступление, совершенное Камневым. ЧП произошло в июне. Тогда в ходе спасательной операции были ликвидированы все причастные к захвату. Выжил только Камнев, сообщает «Национальная служба новостей».

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Участвующему в захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу запросили 28 лет колонии. Мужчину обвинили в подготовке теракта в Кисловодске в 2021 году. Также тот признался, что с 2020 года является членом террористической группировки. Об этом сообщили журналисты из зала суда. «Прокурор запросил 28 лет лишения свободы одному из захватчиков СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу по делу о подготовке теракта в Кисловодске», — передает корреспондент РИА Новости из зала Южного окружного военного суда. Тогда Камнев в месте с супругой планировал подрыв здания ОВД. Ранее сообщалось, что Камнев полностью признал вину в подготовке теракта в Кисловодске, передает MK.RU. Также он подтвердил факт участия в террористической группировке «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (террористическая организация, запрещена на территории РФ). Инцидент с захватом заложников в ростовском СИЗО — последнее преступление, совершенное Камневым. ЧП произошло в июне. Тогда в ходе спасательной операции были ликвидированы все причастные к захвату. Выжил только Камнев, сообщает «Национальная служба новостей».
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