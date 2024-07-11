ЦБ сообщил о росте внешнего госдолга России

ЦБ: внешний госдолг России вырос до 306 млрд долларов

11 июля 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

В РФ госдолг вырос на 1,12% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Внешний государственный долг России во втором квартале 2024 года вырос на 1,12%. Это составляет 306,1 миллиарда долларов. Информация об этом следует из предварительных данных Центрального банка (ЦБ) РФ. Во втором квартале 2022 года наблюдался крайний показатель роста госдолга. Тогда он увеличился на 5,3%, передает РИА Новости Согласно последним данным, основное увеличение внешней задолженности России произошло из-за роста долгов ЦБ и коммерческих банков. Задолженность этих институтов выросла на 7,7%, достигнув отметки в 97,8 миллиарда долларов. Долг государственных структур также показал небольшой рост на 1,7%, что составляет сумму в 32,3 миллиарда долларов. В то же время компании продемонстрировали обратную тенденцию, снизив свои обязательства перед нерезидентами. Ранее Счетная палата России также отметила рекордный рост расходов на обслуживание государственного долга страны. В первом квартале 2024 года эти расходы увеличились на 43% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Из федерального бюджета было выделено 519 миллиардов рублей на эти цели. Это на 156 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году, и является самым значительным приростом с 2013 года. Увеличение расходов связано с рядом факторов, включая рост объема заимствований до 26 триллионов рублей, повышение ключевой процентной ставки и ослабление рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Внешний государственный долг России во втором квартале 2024 года вырос на 1,12%. Это составляет 306,1 миллиарда долларов. Информация об этом следует из предварительных данных Центрального банка (ЦБ) РФ. Во втором квартале 2022 года наблюдался крайний показатель роста госдолга. Тогда он увеличился на 5,3%, передает РИА Новости Согласно последним данным, основное увеличение внешней задолженности России произошло из-за роста долгов ЦБ и коммерческих банков. Задолженность этих институтов выросла на 7,7%, достигнув отметки в 97,8 миллиарда долларов. Долг государственных структур также показал небольшой рост на 1,7%, что составляет сумму в 32,3 миллиарда долларов. В то же время компании продемонстрировали обратную тенденцию, снизив свои обязательства перед нерезидентами. Ранее Счетная палата России также отметила рекордный рост расходов на обслуживание государственного долга страны. В первом квартале 2024 года эти расходы увеличились на 43% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Из федерального бюджета было выделено 519 миллиардов рублей на эти цели. Это на 156 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году, и является самым значительным приростом с 2013 года. Увеличение расходов связано с рядом факторов, включая рост объема заимствований до 26 триллионов рублей, повышение ключевой процентной ставки и ослабление рубля.