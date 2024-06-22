22 июня 2024

AP: Украина давит на США, чтобы получить одобрение бить ATACMS вглубь России

© Служба новостей «URA.RU»
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У Украины нет разрешения бить вглубь РФ
У Украины нет разрешения бить вглубь РФ Фото:

Украинские власти настаивают на снятии американских ограничений на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России, сообщает Associated Press. В Киеве ожидают, что такой шаг позволит наносить удары по стратегически важным объектам в глубине российской территории.

«Украинские представители власти давят на американских союзников, чтобы иметь возможность наносить удары по особенно важным целям внутри России с использованием ATACMS», — указывается в публикации AP.

По информации агентства, Киев стремится получить разрешение от Вашингтона на применение ракет, способных поражать цели на расстоянии до 150 километров. Украинские военные утверждают, что без доступа к дальнобойным ракетам их способности в конфликте ограничены. В материале также отмечается, что в Киеве считают возможным изменение позиции США в случае ухудшения ситуации на поле боя для Украины.

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Украинские власти настаивают на снятии американских ограничений на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России, сообщает Associated Press. В Киеве ожидают, что такой шаг позволит наносить удары по стратегически важным объектам в глубине российской территории. «Украинские представители власти давят на американских союзников, чтобы иметь возможность наносить удары по особенно важным целям внутри России с использованием ATACMS», — указывается в публикации AP. По информации агентства, Киев стремится получить разрешение от Вашингтона на применение ракет, способных поражать цели на расстоянии до 150 километров. Украинские военные утверждают, что без доступа к дальнобойным ракетам их способности в конфликте ограничены. В материале также отмечается, что в Киеве считают возможным изменение позиции США в случае ухудшения ситуации на поле боя для Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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