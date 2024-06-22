AP: Украина давит на США, чтобы получить одобрение бить ATACMS вглубь России

Украинские власти настаивают на снятии американских ограничений на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России, сообщает Associated Press. В Киеве ожидают, что такой шаг позволит наносить удары по стратегически важным объектам в глубине российской территории.
«Украинские представители власти давят на американских союзников, чтобы иметь возможность наносить удары по особенно важным целям внутри России с использованием ATACMS», — указывается в публикации AP.
По информации агентства, Киев стремится получить разрешение от Вашингтона на применение ракет, способных поражать цели на расстоянии до 150 километров. Украинские военные утверждают, что без доступа к дальнобойным ракетам их способности в конфликте ограничены. В материале также отмечается, что в Киеве считают возможным изменение позиции США в случае ухудшения ситуации на поле боя для Украины.
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