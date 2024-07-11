Тренер хоккейного клуба «Сибирь» Тарасенко скончался в 55 лет

На 56 году жизни скончался тренер хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Тарасенко. Об этом сообщает telegram-канал «Срочный спорт | Sport24». Причины его смерти неизвестны.
Тарасенко был игроком ярославского клуба «Торпедо», «Лады», «Сибири» и сборной России. В сезоне 1997—1998 годов он стал лучшим бомбардиром и был признан самым ценным игроком чемпионата России. Тарасенко также участвовал в Олимпийских играх и Чемпионате мира, показывая высокие результаты на международной арене.
После завершения своей карьеры в качестве игрока с сезона 2008 — 2009 Андрей Тарасенко присоединился к тренерскому штабу «Сибири». За его вклад в успехи клуба в 2015 году его свитер был торжественно поднят под своды арены новосибирского клуба.
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