Композитор Аккуратов на «Курчатов фесте» удивит челябинцев своей музыкой.Видео

Певец и композитор Олег Аккуратов стал одним из участников первого дня «Курчатов феста», который проходит сегодня в Челябинске. Музыкант представит сегодня известные произведения, а также и свои наработки, передает корреспондент URA.RU.
«В программе есть моя авторская музыка. Хочу сказать, что у меня скоро выйдет альбом, и вот из этого я буду играть вместе с гостями», — рассказал Аккуратов.
Также Олег Аккуратов уточнил, что в фестивале принимает участие впервые. Однако композитор уже вдохновлен атмосферой и даже подметил развитие в музыкальной сфере. В своей речи он назвал «Курчатов фест» прекрасным и замечательным.
«Курчатов фест» будет проходить в Челябинске с 11 по 12 июля. На нем выступит Народная артистка РФ Лариса Долина, а также Государственный симфонический Челябинской области и многие другие. Подробная программа — в материале URA.RU.
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