11 июля 2024

Композитор Аккуратов на «Курчатов фесте» удивит челябинцев своей музыкой.Видео

Композитор Аккуратов выступит на «Курчатов фесте» в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Аккуратов исполнит новые песни для челябинцев
Аккуратов исполнит новые песни для челябинцев Фото:

Певец и композитор Олег Аккуратов стал одним из участников первого дня «Курчатов феста», который проходит сегодня в Челябинске. Музыкант представит сегодня известные произведения, а также и свои наработки, передает корреспондент URA.RU.

«В программе есть моя авторская музыка. Хочу сказать, что у меня скоро выйдет альбом, и вот из этого я буду играть вместе с гостями», — рассказал Аккуратов.

Также Олег Аккуратов уточнил, что в фестивале принимает участие впервые. Однако композитор уже вдохновлен атмосферой и даже подметил развитие в музыкальной сфере. В своей речи он назвал «Курчатов фест» прекрасным и замечательным.

«Курчатов фест» будет проходить в Челябинске с 11 по 12 июля. На нем выступит Народная артистка РФ Лариса Долина, а также Государственный симфонический Челябинской области и многие другие. Подробная программа — в материале URA.RU.

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Певец и композитор Олег Аккуратов стал одним из участников первого дня «Курчатов феста», который проходит сегодня в Челябинске. Музыкант представит сегодня известные произведения, а также и свои наработки, передает корреспондент URA.RU. «В программе есть моя авторская музыка. Хочу сказать, что у меня скоро выйдет альбом, и вот из этого я буду играть вместе с гостями», — рассказал Аккуратов. Также Олег Аккуратов уточнил, что в фестивале принимает участие впервые. Однако композитор уже вдохновлен атмосферой и даже подметил развитие в музыкальной сфере. В своей речи он назвал «Курчатов фест» прекрасным и замечательным. «Курчатов фест» будет проходить в Челябинске с 11 по 12 июля. На нем выступит Народная артистка РФ Лариса Долина, а также Государственный симфонический Челябинской области и многие другие. Подробная программа — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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