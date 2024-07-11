11 июля 2024

Дроны атаковали особую экономическую зону в Тульской области, поврежден завод. Видео

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Клипарт на тему беспилотника. Москва, квадрокоптер, бпла, беспилотник, коптер, дрон
Украинские беспилотники пробили стену здания завода в Тульской области, пишет Mash Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Четыре украинских беспилотника атаковали экономическую зону Узловая в Тульской области. В результате этого была пробита стена завода ООО «Промет-СЭЗ», который производил металлические стеллажи. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Дроны ВСУ атаковали особую экономическую зону Узловая в Тульской области. Один из аппаратов насквозь пробил стену завода ООО „Промет-СЭЗ“», — пишет telegram-канал. Все четыре БПЛА были сбиты российскими системами ПВО. Отмечается, что поврежденный завод производил металлические стеллажи для офисов и складов, на данный момент ведется подсчет ущерба.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и в пресс-службу завода ООО «Промет-СЭЗ». На момент публикации материала ответа не поступило.

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Четыре украинских беспилотника атаковали экономическую зону Узловая в Тульской области. В результате этого была пробита стена завода ООО «Промет-СЭЗ», который производил металлические стеллажи. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Дроны ВСУ атаковали особую экономическую зону Узловая в Тульской области. Один из аппаратов насквозь пробил стену завода ООО „Промет-СЭЗ“», — пишет telegram-канал. Все четыре БПЛА были сбиты российскими системами ПВО. Отмечается, что поврежденный завод производил металлические стеллажи для офисов и складов, на данный момент ведется подсчет ущерба. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и в пресс-службу завода ООО «Промет-СЭЗ». На момент публикации материала ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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