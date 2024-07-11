Дроны атаковали особую экономическую зону в Тульской области, поврежден завод. Видео

11 июля 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Украинские беспилотники пробили стену здания завода в Тульской области, пишет Mash Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Четыре украинских беспилотника атаковали экономическую зону Узловая в Тульской области. В результате этого была пробита стена завода ООО «Промет-СЭЗ», который производил металлические стеллажи. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Дроны ВСУ атаковали особую экономическую зону Узловая в Тульской области. Один из аппаратов насквозь пробил стену завода ООО „Промет-СЭЗ“», — пишет telegram-канал. Все четыре БПЛА были сбиты российскими системами ПВО. Отмечается, что поврежденный завод производил металлические стеллажи для офисов и складов, на данный момент ведется подсчет ущерба. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и в пресс-службу завода ООО «Промет-СЭЗ». На момент публикации материала ответа не поступило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четыре украинских беспилотника атаковали экономическую зону Узловая в Тульской области. В результате этого была пробита стена завода ООО «Промет-СЭЗ», который производил металлические стеллажи. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Дроны ВСУ атаковали особую экономическую зону Узловая в Тульской области. Один из аппаратов насквозь пробил стену завода ООО „Промет-СЭЗ“», — пишет telegram-канал. Все четыре БПЛА были сбиты российскими системами ПВО. Отмечается, что поврежденный завод производил металлические стеллажи для офисов и складов, на данный момент ведется подсчет ущерба. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и в пресс-службу завода ООО «Промет-СЭЗ». На момент публикации материала ответа не поступило.