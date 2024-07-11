11 июля 2024

Роспотребнадзор ХМАО назвал продукт, который поможет избавиться от депрессии

Роспотребнадзор ХМАО посоветовал есть шоколад, чтобы избавиться от хандры
© Служба новостей «URA.RU»
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Умеренное употребление шоколада поможет избавиться от хандры, заявили в роспотребнадзоре ХМАО
Умеренное употребление шоколада поможет избавиться от хандры, заявили в роспотребнадзоре ХМАО Фото:

Одним из природных антидепрессантов является шоколад. Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что продукт способен повысить работоспособность, улучшить концентрацию внимания и даже укрепить иммунитет.

«Шоколад — настоящий природный антидепрессант. Содержащийся в нем триптофан стимулирует выработку гормона радости — серотонина. Умеренное употребление шоколада повышает работоспособность, улучшает концентрацию внимания и стимулирует умственную деятельность. Антиоксиданты в составе шоколада замедляют процесс старения и укрепляют иммунитет», — говорится в telegram-канале окружного ведомства.

Окружное надзорное ведомство рекомендует не покупать шоколад с искусственными добавками. «Качественный шоколад содержит какао масло, а не его заменители. Обратите внимание на процентное содержание какао — чем выше, тем лучше качество продукта», — добавили инспекторы.

Ранее URA.RU рассказывало о еде, которая способна повысить потенцию у мужчин. Тогда Роспотребнадзор ХМАО советовал есть фисташки, поскольку продукт является сильнейшим афродизиаком.

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Одним из природных антидепрессантов является шоколад. Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что продукт способен повысить работоспособность, улучшить концентрацию внимания и даже укрепить иммунитет. «Шоколад — настоящий природный антидепрессант. Содержащийся в нем триптофан стимулирует выработку гормона радости — серотонина. Умеренное употребление шоколада повышает работоспособность, улучшает концентрацию внимания и стимулирует умственную деятельность. Антиоксиданты в составе шоколада замедляют процесс старения и укрепляют иммунитет», — говорится в telegram-канале окружного ведомства. Окружное надзорное ведомство рекомендует не покупать шоколад с искусственными добавками. «Качественный шоколад содержит какао масло, а не его заменители. Обратите внимание на процентное содержание какао — чем выше, тем лучше качество продукта», — добавили инспекторы. Ранее URA.RU рассказывало о еде, которая способна повысить потенцию у мужчин. Тогда Роспотребнадзор ХМАО советовал есть фисташки, поскольку продукт является сильнейшим афродизиаком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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