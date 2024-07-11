Роспотребнадзор ХМАО назвал продукт, который поможет избавиться от депрессии

Одним из природных антидепрессантов является шоколад. Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что продукт способен повысить работоспособность, улучшить концентрацию внимания и даже укрепить иммунитет.
«Шоколад — настоящий природный антидепрессант. Содержащийся в нем триптофан стимулирует выработку гормона радости — серотонина. Умеренное употребление шоколада повышает работоспособность, улучшает концентрацию внимания и стимулирует умственную деятельность. Антиоксиданты в составе шоколада замедляют процесс старения и укрепляют иммунитет», — говорится в telegram-канале окружного ведомства.
Окружное надзорное ведомство рекомендует не покупать шоколад с искусственными добавками. «Качественный шоколад содержит какао масло, а не его заменители. Обратите внимание на процентное содержание какао — чем выше, тем лучше качество продукта», — добавили инспекторы.
Ранее URA.RU рассказывало о еде, которая способна повысить потенцию у мужчин. Тогда Роспотребнадзор ХМАО советовал есть фисташки, поскольку продукт является сильнейшим афродизиаком.
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