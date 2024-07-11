11 июля 2024

CNN: главу концерна Rheinmetall, который поставляет оружие Киеву, пытались убить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На главу немецкого предприятия Паппергера готовилось покушение, однако спецслужбы ФРГ смогли его предотвратить
На главу немецкого предприятия Паппергера готовилось покушение, однако спецслужбы ФРГ смогли его предотвратить Фото:

На директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера пытались совершить покушение. Это предприятие поставляет вооружение для Украины. Об этом сообщает телеканал CNN. 

«На главу немецкого концерна — поставщика вооружений Украине готовилось покушение», — пишет телеканал со ссылкой на источник. Отмечается, что первыми о подготовке убийства узнали власти США, они сообщили немецким представителям об этом, поэтому спецслужбы ФРГ удалось предотвратить покушение. 

В CNN предположили, что за разработкой плана по убийству Паппергера может стоять якобы Россия. Однако этому суждению не приведено никаких доказательств, подробностей плана также не приводится.

Ранее Франция, Германия, Италия и Польша предложили совместный проект по разработке и поставке Украине дальнобойных ракет. Их дальность полета составляет 500 километров. На саммите НАТО в Вашингтоне был подписан соответствующий меморандум. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера пытались совершить покушение. Это предприятие поставляет вооружение для Украины. Об этом сообщает телеканал CNN.  «На главу немецкого концерна — поставщика вооружений Украине готовилось покушение», — пишет телеканал со ссылкой на источник. Отмечается, что первыми о подготовке убийства узнали власти США, они сообщили немецким представителям об этом, поэтому спецслужбы ФРГ удалось предотвратить покушение.  В CNN предположили, что за разработкой плана по убийству Паппергера может стоять якобы Россия. Однако этому суждению не приведено никаких доказательств, подробностей плана также не приводится. Ранее Франция, Германия, Италия и Польша предложили совместный проект по разработке и поставке Украине дальнобойных ракет. Их дальность полета составляет 500 километров. На саммите НАТО в Вашингтоне был подписан соответствующий меморандум. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...