Тюменская область присоединилась к федеральному тренду ЕР

11 июля 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Ветераны СВО идут на выборы от ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На выборы в тюменские муниципалитеты от «Единой России» пойдут участники боевых действий. Cобытие произошло на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о правящей элите, которую должны занимать ветераны СВО. «Кандидатом от „Единой России“ в Тобольскую гордуму стал Петр Петрович (в прошлом офицер отделения кадров). В Ялуторовской гордуме от ЕР Алексей Любимов. В думу Тюменского района также выдвигаются ветераны боевых действий — Владимир Ямов и Максим Симонов». — сообщают в беседе с URA.RU источники близкому тюменскому истеблишменту. Ранее, было сделано заявления президента РФ о правящей элите. По словам главы государства, руководящие должности должны занимать участники СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выборы в тюменские муниципалитеты от «Единой России» пойдут участники боевых действий. Cобытие произошло на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о правящей элите, которую должны занимать ветераны СВО. «Кандидатом от „Единой России“ в Тобольскую гордуму стал Петр Петрович (в прошлом офицер отделения кадров). В Ялуторовской гордуме от ЕР Алексей Любимов. В думу Тюменского района также выдвигаются ветераны боевых действий — Владимир Ямов и Максим Симонов». — сообщают в беседе с URA.RU источники близкому тюменскому истеблишменту. Ранее, было сделано заявления президента РФ о правящей элите. По словам главы государства, руководящие должности должны занимать участники СВО.