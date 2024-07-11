11 июля 2024

Тюменская область присоединилась к федеральному тренду ЕР

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Митинг-концерт сторонников «Единой России». Челябинск, единая россия, ер, митинг-концерт
Ветераны СВО идут на выборы от ЕР Фото:

На выборы в тюменские муниципалитеты от «Единой России» пойдут участники боевых действий. Cобытие произошло на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о правящей элите, которую должны занимать ветераны СВО.

«Кандидатом от „Единой России“ в Тобольскую гордуму стал Петр Петрович (в прошлом офицер отделения кадров). В Ялуторовской гордуме от ЕР Алексей Любимов. В думу Тюменского района также выдвигаются ветераны боевых действий — Владимир Ямов и Максим Симонов». — сообщают в беседе с URA.RU источники близкому тюменскому истеблишменту.

Ранее, было сделано заявления президента РФ о правящей элите. По словам главы государства, руководящие должности должны занимать участники СВО.

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На выборы в тюменские муниципалитеты от «Единой России» пойдут участники боевых действий. Cобытие произошло на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о правящей элите, которую должны занимать ветераны СВО. «Кандидатом от „Единой России“ в Тобольскую гордуму стал Петр Петрович (в прошлом офицер отделения кадров). В Ялуторовской гордуме от ЕР Алексей Любимов. В думу Тюменского района также выдвигаются ветераны боевых действий — Владимир Ямов и Максим Симонов». — сообщают в беседе с URA.RU источники близкому тюменскому истеблишменту. Ранее, было сделано заявления президента РФ о правящей элите. По словам главы государства, руководящие должности должны занимать участники СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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