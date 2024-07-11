Тюменская область присоединилась к федеральному тренду ЕР

На выборы в тюменские муниципалитеты от «Единой России» пойдут участники боевых действий. Cобытие произошло на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о правящей элите, которую должны занимать ветераны СВО.
«Кандидатом от „Единой России“ в Тобольскую гордуму стал Петр Петрович (в прошлом офицер отделения кадров). В Ялуторовской гордуме от ЕР Алексей Любимов. В думу Тюменского района также выдвигаются ветераны боевых действий — Владимир Ямов и Максим Симонов». — сообщают в беседе с URA.RU источники близкому тюменскому истеблишменту.
Ранее, было сделано заявления президента РФ о правящей элите. По словам главы государства, руководящие должности должны занимать участники СВО.
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