Американский ученый назвал напиток, способный снизить риск развития рака

Профессор Стивен Сейф: кофе способен снизить риск развития рака

12 июля 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Кофе может снизить риски развития рака печени, считает американский ученый Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Регулярное потребление кофе может существенно уменьшить вероятность возникновения различных заболеваний, таких как рак, болезнь Паркинсона и деменция. Об этом сообщил профессор Стивен Сейф из Техасского университета A&M. «Исследования 2021 года показывают, что люди, потребляющие более 60 чашек кофе в месяц, могут снизить свои шансы на развитие рака печени на поразительные 70%», — уточнил Сейф в интервью Daily Express . Кроме того, исследование Техасского университета выявило, что скромная чашка кофе может на 30% снизить вероятность возникновения болезни Паркинсона и на 22% риск развития диабета второго типа. Однако все полезные свойства кофе еще окончательно не подтверждены. Ранее диетолог Кристина Плотникова назвала десерт, который спасет от рака. Она посоветовала россиянам есть чурчхелу, которая содержит большое количество витаминов, макро- и микроэлементов, необходимых для профилактики заболевания. Однако врач отметила, что это высококалорийный десерт, поэтому диабетики должны есть его с осторожностью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Регулярное потребление кофе может существенно уменьшить вероятность возникновения различных заболеваний, таких как рак, болезнь Паркинсона и деменция. Об этом сообщил профессор Стивен Сейф из Техасского университета A&M. «Исследования 2021 года показывают, что люди, потребляющие более 60 чашек кофе в месяц, могут снизить свои шансы на развитие рака печени на поразительные 70%», — уточнил Сейф в интервью Daily Express. Кроме того, исследование Техасского университета выявило, что скромная чашка кофе может на 30% снизить вероятность возникновения болезни Паркинсона и на 22% риск развития диабета второго типа. Однако все полезные свойства кофе еще окончательно не подтверждены. Ранее диетолог Кристина Плотникова назвала десерт, который спасет от рака. Она посоветовала россиянам есть чурчхелу, которая содержит большое количество витаминов, макро- и микроэлементов, необходимых для профилактики заболевания. Однако врач отметила, что это высококалорийный десерт, поэтому диабетики должны есть его с осторожностью.