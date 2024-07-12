Предприятия УрФО снижают зависимость от импорта

12 июля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Предприятия расширяют ассортимент продукции и увеличивают объемы производства Фото: Илья Московец © URA.RU Все регионы Уральского федерального округа, за исключением ХМАО, показали рост индекса промышленного производства (ИПП), что способствует уменьшению зависимости от импорта. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Индекс промпроизводства в УрФО показывает рост. Потенциал большой: важно не терять динамику и использовать все инструменты для его реализации. Прежде всего, сосредоточить усилия на обеспечении производств квалифицированными кадрами, совершенствовании производственных процессов и повышении производительности труда», — слова Якушева передает пресс-служба. Полпред отмечает, что уральские предприятия расширяют ассортимент и увеличивают объемы производства — все это способствует отказу от импорта. Особенно в этом плане показательна Курганская область, где ИПП в январе — мае 2024 года вырос на 38,2% по сравнению с прошлым годом. Высокие результаты обеспечили производство машин и оборудования, готовых металлических изделий, прочих транспортных средств, химических веществ и продуктов. Прирост ИПП на Ямале обеспечила добыча природного газа (+4,9%), в Свердловской области — металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, машин и оборудования (+4,4%), Тюменской области — производство кокса и нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, электрического оборудования и химромышленность (+2,4%), Челябинской области — прирост на 1,9% замечен в производстве пищевых продуктов, готовых металлических изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Исключением стал лишь Ханты-Мансийский автономный округ. Снижение показателя в Югре связано с уменьшением добычи полезных ископаемых из-за соглашения ОПЕК+. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все регионы Уральского федерального округа, за исключением ХМАО, показали рост индекса промышленного производства (ИПП), что способствует уменьшению зависимости от импорта. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Индекс промпроизводства в УрФО показывает рост. Потенциал большой: важно не терять динамику и использовать все инструменты для его реализации. Прежде всего, сосредоточить усилия на обеспечении производств квалифицированными кадрами, совершенствовании производственных процессов и повышении производительности труда», — слова Якушева передает пресс-служба. Полпред отмечает, что уральские предприятия расширяют ассортимент и увеличивают объемы производства — все это способствует отказу от импорта. Особенно в этом плане показательна Курганская область, где ИПП в январе — мае 2024 года вырос на 38,2% по сравнению с прошлым годом. Высокие результаты обеспечили производство машин и оборудования, готовых металлических изделий, прочих транспортных средств, химических веществ и продуктов. Прирост ИПП на Ямале обеспечила добыча природного газа (+4,9%), в Свердловской области — металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, машин и оборудования (+4,4%), Тюменской области — производство кокса и нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, электрического оборудования и химромышленность (+2,4%), Челябинской области — прирост на 1,9% замечен в производстве пищевых продуктов, готовых металлических изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Исключением стал лишь Ханты-Мансийский автономный округ. Снижение показателя в Югре связано с уменьшением добычи полезных ископаемых из-за соглашения ОПЕК+.