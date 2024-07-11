Фельдшер челябинского ФАПа поблагодарила губернатора Текслера. Фото, видео

12 июля 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

ФАП был открыт чуть более года назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заведующая модульным фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) поселка Формачево Увельского района Челябинской области поблагодарила главу региона Алексея Текслера за открытие пунктов оказания первичной медпомощи в отдаленных уголках области. Текслер ознакомился с работой ФАПа, который открылся в марте 2023 года, передает корреспондент URA.RU. «Большое спасибо от всех жителей поселка за возможность получить медицинскую помощь в непосредственной близости от дома. Это очень важно как для пожилых людей, так и для подрастающего поколения, так как мы также занимается прививочной кампанией. Конечно, близость медика имеет огромное значение в неотложных состояниях», — говорит заведующая ФАП в поселке Формачево, фельдшер Дзюба Галина. Текслер потребовал обеспечить максимальных охват населения по диспансеризации. Фельдшер в данный пункт был принят в марте 2023 года по программе «Земский фельдшер». Сейчас медик оказывает помощь 225 жителям, среди которых 58 детей. Всего в Увельском районе в 2023 году было введено в эксплуатацию еще четыре модульных ФАПа — в поселках Мирный, Михири, Зеленый Лог и селе Кабанка. ФАП был построен в марте 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Здесь жителям всегда окажут помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заведующая модульным фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) поселка Формачево Увельского района Челябинской области поблагодарила главу региона Алексея Текслера за открытие пунктов оказания первичной медпомощи в отдаленных уголках области. Текслер ознакомился с работой ФАПа, который открылся в марте 2023 года, передает корреспондент URA.RU. «Большое спасибо от всех жителей поселка за возможность получить медицинскую помощь в непосредственной близости от дома. Это очень важно как для пожилых людей, так и для подрастающего поколения, так как мы также занимается прививочной кампанией. Конечно, близость медика имеет огромное значение в неотложных состояниях», — говорит заведующая ФАП в поселке Формачево, фельдшер Дзюба Галина. Текслер потребовал обеспечить максимальных охват населения по диспансеризации. Фельдшер в данный пункт был принят в марте 2023 года по программе «Земский фельдшер». Сейчас медик оказывает помощь 225 жителям, среди которых 58 детей. Всего в Увельском районе в 2023 году было введено в эксплуатацию еще четыре модульных ФАПа — в поселках Мирный, Михири, Зеленый Лог и селе Кабанка.