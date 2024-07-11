11 июля 2024

Фельдшер челябинского ФАПа поблагодарила губернатора Текслера. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер. Челябинск
ФАП был открыт чуть более года назад Фото:

Заведующая модульным фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) поселка Формачево Увельского района Челябинской области поблагодарила главу региона Алексея Текслера за открытие пунктов оказания первичной медпомощи в отдаленных уголках области. Текслер ознакомился с работой ФАПа, который открылся в марте 2023 года, передает корреспондент URA.RU.

«Большое спасибо от всех жителей поселка за возможность получить медицинскую помощь в непосредственной близости от дома. Это очень важно как для пожилых людей, так и для подрастающего поколения, так как мы также занимается прививочной кампанией. Конечно, близость медика имеет огромное значение в неотложных состояниях», — говорит заведующая ФАП в поселке Формачево, фельдшер Дзюба Галина. Текслер потребовал обеспечить максимальных охват населения по диспансеризации.

Фельдшер в данный пункт был принят в марте 2023 года по программе «Земский фельдшер». Сейчас медик оказывает помощь 225 жителям, среди которых 58 детей. Всего в Увельском районе в 2023 году было введено в эксплуатацию еще четыре модульных ФАПа — в поселках Мирный, Михири, Зеленый Лог и селе Кабанка.

Текслер. Челябинск
ФАП был построен в марте 2023 года
Фото:

Текслер. Челябинск
Здесь жителям всегда окажут помощь
Фото:

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Заведующая модульным фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) поселка Формачево Увельского района Челябинской области поблагодарила главу региона Алексея Текслера за открытие пунктов оказания первичной медпомощи в отдаленных уголках области. Текслер ознакомился с работой ФАПа, который открылся в марте 2023 года, передает корреспондент URA.RU. «Большое спасибо от всех жителей поселка за возможность получить медицинскую помощь в непосредственной близости от дома. Это очень важно как для пожилых людей, так и для подрастающего поколения, так как мы также занимается прививочной кампанией. Конечно, близость медика имеет огромное значение в неотложных состояниях», — говорит заведующая ФАП в поселке Формачево, фельдшер Дзюба Галина. Текслер потребовал обеспечить максимальных охват населения по диспансеризации. Фельдшер в данный пункт был принят в марте 2023 года по программе «Земский фельдшер». Сейчас медик оказывает помощь 225 жителям, среди которых 58 детей. Всего в Увельском районе в 2023 году было введено в эксплуатацию еще четыре модульных ФАПа — в поселках Мирный, Михири, Зеленый Лог и селе Кабанка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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