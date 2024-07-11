Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности отдыха по системе «все включено»

Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности пищевого отравления при отдыхе по системе «все включено». Информация об этом была опубликована в telegram- канале ведомства.
«К сожалению, иногда система „все включено“ включает в себя не только еду, но и пищевые отравления. А потерять несколько дней отдыха, согласитесь, досадно. Причины пищевых отравлений на отдыхе могут быть разнообразны», — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре сообщили о пяти главных причинах испорченного отдыха. Это употребление не бутилированной воды, вынос продуктов в номер и неправильное хранение, употребление фруктов и овощей, помытых не бутилированной водой, употребление сырого мяса и морепродуктов, а также напитков со льдом, изготовленным из некачественной воды. Чтобы избежать заражения, нужно чаще мыть руки и не пить из-под крана. «Пейте только бутилированную воду. Избегайте добавления льда, приготовленного из воды неизвестного качества, в напитки. Отдавайте предпочтение тщательно приготовленной пище. Избегайте блюд с мелко нарезанными ингредиентами, а также салатов и других блюд с майонезной заправкой и другими соусами. Не ешьте блюда, внешний вид которых вызывает подозрения», — указано в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил жителей о вреде мороженого. Главной причиной стало большое содержание в продукте калорий и животных жиров.
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