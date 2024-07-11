11 июля 2024

Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности отдыха по системе «все включено»

© Служба новостей «URA.RU»
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Главная опасность на отдыхе - это отравление
Главная опасность на отдыхе - это отравление Фото:

Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности пищевого отравления при отдыхе по системе «все включено». Информация об этом была опубликована в telegram- канале ведомства.

«К сожалению, иногда система „все включено“ включает в себя не только еду, но и пищевые отравления. А потерять несколько дней отдыха, согласитесь, досадно. Причины пищевых отравлений на отдыхе могут быть разнообразны», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре сообщили о пяти главных причинах испорченного отдыха. Это употребление не бутилированной воды, вынос продуктов в номер и неправильное хранение, употребление фруктов и овощей, помытых не бутилированной водой, употребление сырого мяса и морепродуктов, а также напитков со льдом, изготовленным из некачественной воды.  Чтобы избежать заражения, нужно чаще мыть руки и не пить из-под крана. «Пейте только бутилированную воду. Избегайте добавления льда, приготовленного из воды неизвестного качества, в напитки. Отдавайте предпочтение тщательно приготовленной пище. Избегайте блюд с мелко нарезанными ингредиентами, а также салатов и других блюд с майонезной заправкой и другими соусами. Не ешьте блюда, внешний вид которых вызывает подозрения», — указано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил жителей о вреде мороженого. Главной причиной стало большое содержание в продукте калорий и животных жиров.

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Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности пищевого отравления при отдыхе по системе «все включено». Информация об этом была опубликована в telegram- канале ведомства. «К сожалению, иногда система „все включено“ включает в себя не только еду, но и пищевые отравления. А потерять несколько дней отдыха, согласитесь, досадно. Причины пищевых отравлений на отдыхе могут быть разнообразны», — сообщили в ведомстве. В Роспотребнадзоре сообщили о пяти главных причинах испорченного отдыха. Это употребление не бутилированной воды, вынос продуктов в номер и неправильное хранение, употребление фруктов и овощей, помытых не бутилированной водой, употребление сырого мяса и морепродуктов, а также напитков со льдом, изготовленным из некачественной воды.  Чтобы избежать заражения, нужно чаще мыть руки и не пить из-под крана. «Пейте только бутилированную воду. Избегайте добавления льда, приготовленного из воды неизвестного качества, в напитки. Отдавайте предпочтение тщательно приготовленной пище. Избегайте блюд с мелко нарезанными ингредиентами, а также салатов и других блюд с майонезной заправкой и другими соусами. Не ешьте блюда, внешний вид которых вызывает подозрения», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил жителей о вреде мороженого. Главной причиной стало большое содержание в продукте калорий и животных жиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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