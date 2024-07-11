11 июля 2024

Ямальцы похвастались грибами во время «тихой охоты». Фото

В лесах Ямала грибники нашли красноголовики и подберезовики
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибники похвастались своим уловом
Грибники похвастались своим уловом Фото:

Жители Ноябрьска в лесах ЯНАО нашли грибы красноголовики и подберезовики. Фотографиями своего успешного улова они поделились в социальных сетях.

«Смотрим на эти кадры и завидуем, радуемся за ноябрян. В этом сезоне картошечки с грибами точно всем достанется», — пишет telegram-канале «Живем на Севере».

Ранее редакция URA.RU сообщила, какие грибы на Ямале можно собирать без риска отравиться. Сезон грибной охоты в регионе начался еще в мае. 

Грибной улов жителей Ноябрьска
Грибной улов жителей Ноябрьска
Фото:
Красноголовики в лесу
Красноголовики в лесу
Фото:
Красноголовики в лесу
Красноголовики в лесу
Фото:
Красноголовик
Красноголовик
Фото:
Улов "тихой охоты"
Улов "тихой охоты"
Фото:
Подберезовики
Подберезовики
Фото:

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Жители Ноябрьска в лесах ЯНАО нашли грибы красноголовики и подберезовики. Фотографиями своего успешного улова они поделились в социальных сетях. «Смотрим на эти кадры и завидуем, радуемся за ноябрян. В этом сезоне картошечки с грибами точно всем достанется», — пишет telegram-канале «Живем на Севере». Ранее редакция URA.RU сообщила, какие грибы на Ямале можно собирать без риска отравиться. Сезон грибной охоты в регионе начался еще в мае. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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