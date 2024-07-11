Грибники похвастались своим уловом
Жители Ноябрьска в лесах ЯНАО нашли грибы красноголовики и подберезовики. Фотографиями своего успешного улова они поделились в социальных сетях.
«Смотрим на эти кадры и завидуем, радуемся за ноябрян. В этом сезоне картошечки с грибами точно всем достанется», — пишет telegram-канале «Живем на Севере».
Ранее редакция URA.RU сообщила, какие грибы на Ямале можно собирать без риска отравиться. Сезон грибной охоты в регионе начался еще в мае.
Грибной улов жителей Ноябрьска
Красноголовики в лесу
Красноголовики в лесу
Красноголовик
Улов "тихой охоты"
Подберезовики
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