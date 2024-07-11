11 июля 2024

Рэпер Витя АК-47 записал трек с легендами американского хип-хопа. Видео

Рэпер Витя АК-47 записал песню с группой Onyx
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Ural music night - 2022. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night, ак 47
Витя АК-47 выступит вместе с Onyx 12 июля Фото:

Рэпер Витя АК-47 (родом из Березовского, Свердловская область) записал совместный трек с американской хардкор-рэп-группой Onyx. Видео Виталий Гостюхин (настоящее имя рэпера) выложил в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Пишем новый фит», — кратко подписал пост Витя АК-47. Он выступит вместе с Onyx в TeleClub 12 июля.

Onyx считается одной из самых влиятельных и успешных групп в истории хип-хопа. В 1993 году журнал Billboard поместил группу на первое место в чарте Hot Rap Artists. В 1994 году Onyx победила в номинации «Лучший рэп альбом» на церемонии 1994 Soul Train Music Awards.

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Рэпер Витя АК-47 (родом из Березовского, Свердловская область) записал совместный трек с американской хардкор-рэп-группой Onyx. Видео Виталий Гостюхин (настоящее имя рэпера) выложил в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). «Пишем новый фит», — кратко подписал пост Витя АК-47. Он выступит вместе с Onyx в TeleClub 12 июля. Onyx считается одной из самых влиятельных и успешных групп в истории хип-хопа. В 1993 году журнал Billboard поместил группу на первое место в чарте Hot Rap Artists. В 1994 году Onyx победила в номинации «Лучший рэп альбом» на церемонии 1994 Soul Train Music Awards.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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