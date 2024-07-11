Рэпер Витя АК-47 (родом из Березовского, Свердловская область) записал совместный трек с американской хардкор-рэп-группой Onyx. Видео Виталий Гостюхин (настоящее имя рэпера) выложил в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Пишем новый фит», — кратко подписал пост Витя АК-47. Он выступит вместе с Onyx в TeleClub 12 июля.
Onyx считается одной из самых влиятельных и успешных групп в истории хип-хопа. В 1993 году журнал Billboard поместил группу на первое место в чарте Hot Rap Artists. В 1994 году Onyx победила в номинации «Лучший рэп альбом» на церемонии 1994 Soul Train Music Awards.
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