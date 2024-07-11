Челябинский врач раскрыл, чем опасен избыточный иммунитет

Избыточный иммунитет может вызвать заболевания, приводящие к летальному исходу и повреждению органов. О рисках патологии сообщила врач-иммунолог регионального минздрава Юлия Покалюхина.
«Избыточный иммунный ответ может быть очень опасен и приводить к серьезным заболеваниям. Нормальная иммунная система — это сбалансированная система», — сообщила Покалюхина.
Она уточнила, что активное состояние иммунной системы может привести к хроническим заболеваниям. Среди них воспаления, ведущие к раку, метаболическому синдрому и сердечно-сосудистым заболеваниям. При инфекциях и вирусах может развиться и цитокиновый шторм. Он приводит к повреждению органов, а иногда и к смерти.
Гиперактивность иммунитета ведет к аутоиммунным заболеваниям — клетки атакуют собственные ткани организма. Среди возможных заболеваний — крапивница, артрит, рассеянный склероз, волчанка и псориаз. Другим исходом может стать аллергия. При избыточном иммунитете повышается риск бронхиальной астмы, экземы, ринита и анафилактического шока.
«Не всегда нужно укреплять иммунитет. Важно поддерживать его здоровье. Парадоксально, но избыточный иммунный ответ может привести к подавлению иммунной системы, делая организм более уязвимым к инфекциям», — уточнила Покалюхина.
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