11 июля 2024

Челябинский врач раскрыл, чем опасен избыточный иммунитет

Челябинский иммунолог Покалюхина: избыточный иммунитет опасен
© Служба новостей «URA.RU»
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Гиперактивная иммунная система может привести к астме и раку
Гиперактивная иммунная система может привести к астме и раку Фото:

Избыточный иммунитет может вызвать заболевания, приводящие к летальному исходу и повреждению органов. О рисках патологии сообщила врач-иммунолог регионального минздрава Юлия Покалюхина.

«Избыточный иммунный ответ может быть очень опасен и приводить к серьезным заболеваниям. Нормальная иммунная система — это сбалансированная система», — сообщила Покалюхина.

Она уточнила, что активное состояние иммунной системы может привести к хроническим заболеваниям. Среди них воспаления, ведущие к раку, метаболическому синдрому и сердечно-сосудистым заболеваниям. При инфекциях и вирусах может развиться и цитокиновый шторм. Он приводит к повреждению органов, а иногда и к смерти.

Гиперактивность иммунитета ведет к аутоиммунным заболеваниям — клетки атакуют собственные ткани организма. Среди возможных заболеваний — крапивница, артрит, рассеянный склероз, волчанка и псориаз. Другим исходом может стать аллергия. При избыточном иммунитете повышается риск бронхиальной астмы, экземы, ринита и анафилактического шока.

«Не всегда нужно укреплять иммунитет. Важно поддерживать его здоровье. Парадоксально, но избыточный иммунный ответ может привести к подавлению иммунной системы, делая организм более уязвимым к инфекциям», — уточнила Покалюхина.

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Избыточный иммунитет может вызвать заболевания, приводящие к летальному исходу и повреждению органов. О рисках патологии сообщила врач-иммунолог регионального минздрава Юлия Покалюхина. «Избыточный иммунный ответ может быть очень опасен и приводить к серьезным заболеваниям. Нормальная иммунная система — это сбалансированная система», — сообщила Покалюхина. Она уточнила, что активное состояние иммунной системы может привести к хроническим заболеваниям. Среди них воспаления, ведущие к раку, метаболическому синдрому и сердечно-сосудистым заболеваниям. При инфекциях и вирусах может развиться и цитокиновый шторм. Он приводит к повреждению органов, а иногда и к смерти. Гиперактивность иммунитета ведет к аутоиммунным заболеваниям — клетки атакуют собственные ткани организма. Среди возможных заболеваний — крапивница, артрит, рассеянный склероз, волчанка и псориаз. Другим исходом может стать аллергия. При избыточном иммунитете повышается риск бронхиальной астмы, экземы, ринита и анафилактического шока. «Не всегда нужно укреплять иммунитет. Важно поддерживать его здоровье. Парадоксально, но избыточный иммунный ответ может привести к подавлению иммунной системы, делая организм более уязвимым к инфекциям», — уточнила Покалюхина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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