Baza: из пункта дислокации в Белгородской области сбежал военный с Калашниковым

В Белгородской области разыскивают военнослужащего с пулеметом Калашникова
В одном из пунктов военной дислокации Белгородской области произошла стрельба. В настоящее время разыскивается военный, который вооружен пулеметом Калашникова.
«Объявлен план „Перехват“: разыскивают военнослужащего с пулеметом Калашникова и 70 патронами», — написал telegram-канал Baza. Там добавили, что в пункте военной дислокации в Белгородской области произошла стрельба. По данным канала, в результате происшествия есть погибшие и раненые.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и МВД по Белгородской области для уточнения информации. Ответы ожидаются.
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