Baza: из пункта дислокации в Белгородской области сбежал военный с Калашниковым

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Соревнования по стрельбам у ФСБ. Курган , автомат калашникова
В Белгородской области разыскивают военнослужащего с пулеметом Калашникова Фото:

В одном из пунктов военной дислокации Белгородской области произошла стрельба. В настоящее время разыскивается военный, который вооружен пулеметом Калашникова.

«Объявлен план „Перехват“: разыскивают военнослужащего с пулеметом Калашникова и 70 патронами», — написал telegram-канал Baza. Там добавили, что в пункте военной дислокации в Белгородской области произошла стрельба. По данным канала, в результате происшествия есть погибшие и раненые.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и МВД по Белгородской области для уточнения информации. Ответы ожидаются.

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В одном из пунктов военной дислокации Белгородской области произошла стрельба. В настоящее время разыскивается военный, который вооружен пулеметом Калашникова. «Объявлен план „Перехват“: разыскивают военнослужащего с пулеметом Калашникова и 70 патронами», — написал telegram-канал Baza. Там добавили, что в пункте военной дислокации в Белгородской области произошла стрельба. По данным канала, в результате происшествия есть погибшие и раненые. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и МВД по Белгородской области для уточнения информации. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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