В Нижневартовске сняли режим ЧС, введенный из-за паводка

Режим ЧС прекращен в 8 утра 12 июля
В Нижневартовске (ХМАО) сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за половодья. Информация была направлена жителям города по СМС.
«С 8 часов 12 июля режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ отменен. Действует режим функционирования „Повышенная готовность“», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска сообщили о намерении снять режим ЧС. Решение принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы города.
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