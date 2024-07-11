11 июля 2024

В Нижневартовске сняли режим ЧС, введенный из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Режим ЧС прекращен в 8 утра 12 июля
Режим ЧС прекращен в 8 утра 12 июля Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за половодья. Информация была направлена жителям города по СМС.

«С 8 часов 12 июля режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ отменен. Действует режим функционирования „Повышенная готовность“», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска сообщили о намерении снять режим ЧС. Решение принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы города.

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В Нижневартовске (ХМАО) сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за половодья. Информация была направлена жителям города по СМС. «С 8 часов 12 июля режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ отменен. Действует режим функционирования „Повышенная готовность“», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска сообщили о намерении снять режим ЧС. Решение принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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