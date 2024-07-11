11 июля 2024

Челябинский замминистра Устинов сообщил о ходе поисков пропавшего ребенка

Замминистра Устинов: в поисках подростка участвуют более 500 челябинцев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства. Челябинск, устинов валерий
Валерий Устинов сообщил количество людей и техники, участвующих в поисках ребенка Фото:
новость из сюжета
В Челябинской области пропал 14-летний мальчик с ДЦП

В поисках пропавшего 14-летнего подростка Арслана Махамади в Еткульском районе Челябинской области участвуют более 500 человек, а также спецтехника. О ходе поисковых мероприятий сообщил замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов.

«Поисковые работы продолжаются и сегодня. Всего с начала поисков обследовано 135 квадратных километров лесного массива, 690 километров асфальтированных и проселочных дорог. За все время произведен 71 вылет беспилотных летательных аппаратов», — рассказал Устинов.

Замминистра уточнил, что проведен подворовой обход местных жителей, в том числе обследованы нежилые строения, овраги и колодцы, заброшенная ферма и окрестности Коркино, акватория и берег озера Бектыш. Ежедневно работают кинологические расчеты и техника: квадроциклы, квадрокоптеры, мотоциклы, болотоход и лодки.

Подросток, который, помимо ДЦП, имеет еще три серьезных заболевания, пропал во время поездки с семьей за грибами 6 июля. Ребенка ищут седьмой день.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поисках пропавшего 14-летнего подростка Арслана Махамади в Еткульском районе Челябинской области участвуют более 500 человек, а также спецтехника. О ходе поисковых мероприятий сообщил замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов. «Поисковые работы продолжаются и сегодня. Всего с начала поисков обследовано 135 квадратных километров лесного массива, 690 километров асфальтированных и проселочных дорог. За все время произведен 71 вылет беспилотных летательных аппаратов», — рассказал Устинов. Замминистра уточнил, что проведен подворовой обход местных жителей, в том числе обследованы нежилые строения, овраги и колодцы, заброшенная ферма и окрестности Коркино, акватория и берег озера Бектыш. Ежедневно работают кинологические расчеты и техника: квадроциклы, квадрокоптеры, мотоциклы, болотоход и лодки. Подросток, который, помимо ДЦП, имеет еще три серьезных заболевания, пропал во время поездки с семьей за грибами 6 июля. Ребенка ищут седьмой день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...