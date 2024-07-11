Челябинский замминистра Устинов сообщил о ходе поисков пропавшего ребенка

В поисках пропавшего 14-летнего подростка Арслана Махамади в Еткульском районе Челябинской области участвуют более 500 человек, а также спецтехника. О ходе поисковых мероприятий сообщил замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов.
«Поисковые работы продолжаются и сегодня. Всего с начала поисков обследовано 135 квадратных километров лесного массива, 690 километров асфальтированных и проселочных дорог. За все время произведен 71 вылет беспилотных летательных аппаратов», — рассказал Устинов.
Замминистра уточнил, что проведен подворовой обход местных жителей, в том числе обследованы нежилые строения, овраги и колодцы, заброшенная ферма и окрестности Коркино, акватория и берег озера Бектыш. Ежедневно работают кинологические расчеты и техника: квадроциклы, квадрокоптеры, мотоциклы, болотоход и лодки.
Подросток, который, помимо ДЦП, имеет еще три серьезных заболевания, пропал во время поездки с семьей за грибами 6 июля. Ребенка ищут седьмой день.
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