Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе поездки в Увельский район 12 июля неожиданно заехал в село, жители которого просили его отремонтировать дорогу к дому культуры. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.
«Текслер заехал в Кичигино в формате „разворота“, посещение села не входило в программу поездки. В прошлом году он дал поручение провести ремонт дороги из центра села к местному Дому культуры и решил проверить, как ведутся работы», — сообщил корреспондент URA.RU.
Как выяснилось, строительство идет. Выполнен проект ремонта дороги, начались работы. Участок дорожного полотна отремонтирован, обустраиваются тротуары. К середине августа завершат работу по тротуарам, по дороге — в этом году.
Текслер отправился в Увельский район, где примет участие в открытии сельских спортивных игр «Золотой колос». Игры продлятся до 14 июля. Кроме того, Текслер ознакомится с ходом строительства школы в райцентре и посетит ряд других инфраструктурно значимых объектов.
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