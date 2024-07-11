11 июля 2024

Челябинский губернатор Текслер проверил дорогу в селе, где его не ждали. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тротуары вдоль дороги к Дому культуры выложили плиткой
Тротуары вдоль дороги к Дому культуры выложили плиткой Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе поездки в Увельский район 12 июля неожиданно заехал в село, жители которого просили его отремонтировать дорогу к дому культуры. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.

«Текслер заехал в Кичигино в формате „разворота“, посещение села не входило в программу поездки. В прошлом году он дал поручение провести ремонт дороги из центра села к местному Дому культуры и решил проверить, как ведутся работы», — сообщил корреспондент URA.RU.

Как выяснилось, строительство идет. Выполнен проект ремонта дороги, начались работы. Участок дорожного полотна отремонтирован, обустраиваются тротуары. К середине августа завершат работу по тротуарам, по дороге — в этом году.

Текслер отправился в Увельский район, где примет участие в открытии сельских спортивных игр «Золотой колос». Игры продлятся до 14 июля. Кроме того, Текслер ознакомится с ходом строительства школы в райцентре и посетит ряд других инфраструктурно значимых объектов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе поездки в Увельский район 12 июля неожиданно заехал в село, жители которого просили его отремонтировать дорогу к дому культуры. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. «Текслер заехал в Кичигино в формате „разворота“, посещение села не входило в программу поездки. В прошлом году он дал поручение провести ремонт дороги из центра села к местному Дому культуры и решил проверить, как ведутся работы», — сообщил корреспондент URA.RU. Как выяснилось, строительство идет. Выполнен проект ремонта дороги, начались работы. Участок дорожного полотна отремонтирован, обустраиваются тротуары. К середине августа завершат работу по тротуарам, по дороге — в этом году. Текслер отправился в Увельский район, где примет участие в открытии сельских спортивных игр «Золотой колос». Игры продлятся до 14 июля. Кроме того, Текслер ознакомится с ходом строительства школы в райцентре и посетит ряд других инфраструктурно значимых объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...