В квартире екатеринбурженки, выпавшей из окна, нашли наркотики. Фото

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Город. Курган, ипотека, новый дом, дом, многоэтажка
Трагедия произошла в доме по ул. Сыромолотова, 21 (архивное фото) Фото:

В екатеринбургской квартире, в которой жила 22-летняя Милена З., выпавшая с девятого этажа дома на ул. Сыромолотова, 21, нашли алкоголь и неизвестный порошок розового цвета. А до трагедии соседи слышали крики в квартире девушки. Об этом URA.RU рассказала одна из соседок.

«Из квартиры доносились звуки ругани. Возможно, [Милена] ругалась со своим молодым человеком. После этого он ушел, я услышала, как девушка упала. Потом полицейские при опросе сказали, что в ее квартире был обнаружен порошок розового цвета и алкоголь», — сообщила женщина на условиях анонимности. По ее словам, в день ЧП у Милены гостила подруга. Была ли она с девушкой в момент трагедии, неизвестно.

На двери квартиры, в которой жила Милена, корреспондент увидел следы взлома. По предварительной информации, ее знакомые пытались попасть внутрь, чтобы успокоить девушку после ссоры.

Трагедия произошла в ночь на 16 июля. На месте ЧП работали полицейские и медики. Спасти девушку они не смогли.

Дом, в котором жила Милена Заманова. Екатеринбург
Подъезд, в котором жила девушка
Фото:
Дом, в котором жила Милена Заманова. Екатеринбург
У двери стоит велосипед. Принадлежит ли он Милене, неизвестно
Фото:
Дом, в котором жила Милена Заманова. Екатеринбург
На двери видны следы взлома
Фото:

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В екатеринбургской квартире, в которой жила 22-летняя Милена З., выпавшая с девятого этажа дома на ул. Сыромолотова, 21, нашли алкоголь и неизвестный порошок розового цвета. А до трагедии соседи слышали крики в квартире девушки. Об этом URA.RU рассказала одна из соседок. «Из квартиры доносились звуки ругани. Возможно, [Милена] ругалась со своим молодым человеком. После этого он ушел, я услышала, как девушка упала. Потом полицейские при опросе сказали, что в ее квартире был обнаружен порошок розового цвета и алкоголь», — сообщила женщина на условиях анонимности. По ее словам, в день ЧП у Милены гостила подруга. Была ли она с девушкой в момент трагедии, неизвестно. На двери квартиры, в которой жила Милена, корреспондент увидел следы взлома. По предварительной информации, ее знакомые пытались попасть внутрь, чтобы успокоить девушку после ссоры. Трагедия произошла в ночь на 16 июля. На месте ЧП работали полицейские и медики. Спасти девушку они не смогли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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