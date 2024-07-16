Трагедия произошла в доме по ул. Сыромолотова, 21 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В екатеринбургской квартире, в которой жила 22-летняя Милена З., выпавшая с девятого этажа дома на ул. Сыромолотова, 21, нашли алкоголь и неизвестный порошок розового цвета. А до трагедии соседи слышали крики в квартире девушки. Об этом URA.RU рассказала одна из соседок.

«Из квартиры доносились звуки ругани. Возможно, [Милена] ругалась со своим молодым человеком. После этого он ушел, я услышала, как девушка упала. Потом полицейские при опросе сказали, что в ее квартире был обнаружен порошок розового цвета и алкоголь», — сообщила женщина на условиях анонимности. По ее словам, в день ЧП у Милены гостила подруга. Была ли она с девушкой в момент трагедии, неизвестно.

На двери квартиры, в которой жила Милена, корреспондент увидел следы взлома. По предварительной информации, ее знакомые пытались попасть внутрь, чтобы успокоить девушку после ссоры.

Трагедия произошла в ночь на 16 июля. На месте ЧП работали полицейские и медики. Спасти девушку они не смогли.

Подъезд, в котором жила девушка Фото: Илья Московец © URA.RU

У двери стоит велосипед. Принадлежит ли он Милене, неизвестно Фото: Илья Московец © URA.RU

На двери видны следы взлома Фото: Илья Московец © URA.RU