В Екатеринбурге 22-летняя девушка выпала из окна при загадочных обстоятельствах

В Екатеринбурге на ЖБИ в ночь на 16 июля 22-летняя девушка выпала с девятого этажа и разбилась насмерть. Дверь в ее квартиру была выбита, а перед падением соседи слышали крики. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Ночью на Сыромолотова, 21 из окна выпала 22-летняя девушка. Соседи слышали крики, а дверь в квартиру выбита. Погибшую, предварительно, зовут Валерия», — сказал собеседник. На место происшествия приезжали сотрудники полиции.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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