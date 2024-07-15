Происшествия В Екатеринбурге 22-летняя девушка выпала из окна при загадочных обстоятельствах 16 июля 2024 в 10:13 Размер текста - 17 + Следователи воздержались от комментариев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на ЖБИ в ночь на 16 июля 22-летняя девушка выпала с девятого этажа и разбилась насмерть. Дверь в ее квартиру была выбита, а перед падением соседи слышали крики. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Ночью на Сыромолотова, 21 из окна выпала 22-летняя девушка. Соседи слышали крики, а дверь в квартиру выбита. Погибшую, предварительно, зовут Валерия», — сказал собеседник. На место происшествия приезжали сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на ЖБИ в ночь на 16 июля 22-летняя девушка выпала с девятого этажа и разбилась насмерть. Дверь в ее квартиру была выбита, а перед падением соседи слышали крики. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Ночью на Сыромолотова, 21 из окна выпала 22-летняя девушка. Соседи слышали крики, а дверь в квартиру выбита. Погибшую, предварительно, зовут Валерия», — сказал собеседник. На место происшествия приезжали сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям