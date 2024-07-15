15 июля 2024

В Екатеринбурге 22-летняя девушка выпала из окна при загадочных обстоятельствах

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следователи воздержались от комментариев Фото:

В Екатеринбурге на ЖБИ в ночь на 16 июля 22-летняя девушка выпала с девятого этажа и разбилась насмерть. Дверь в ее квартиру была выбита, а перед падением соседи слышали крики. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Ночью на Сыромолотова, 21 из окна выпала 22-летняя девушка. Соседи слышали крики, а дверь в квартиру выбита. Погибшую, предварительно, зовут Валерия», — сказал собеседник. На место происшествия приезжали сотрудники полиции.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге на ЖБИ в ночь на 16 июля 22-летняя девушка выпала с девятого этажа и разбилась насмерть. Дверь в ее квартиру была выбита, а перед падением соседи слышали крики. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Ночью на Сыромолотова, 21 из окна выпала 22-летняя девушка. Соседи слышали крики, а дверь в квартиру выбита. Погибшую, предварительно, зовут Валерия», — сказал собеседник. На место происшествия приезжали сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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