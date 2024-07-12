Что известно о смертельной аварии и другом инциденте с трамваями в Златоусте. Фото, видео

Смертельное ДТП с трамваями в Златоусте привело к уголовному делу

12 июля 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

В ДТП погибла женщина и пострадали несколько человек (фото из архива) Фото: Евгений Толкачев © URA.RU новость из сюжета При столкновении трамваев в Златоусте есть погибший и раненые В Златоусте Челябинской области 12 июля пустой трамвайный вагон с неисправными тормозами обломал сцепку и врезался в другой трамвай, полный людей. В результате ДТП погибла женщина-пешеход. В тот же день стало известно, что у трамвая в том же городе сломался пантограф. URA.RU собрало всю информацию по поломкам трамваев в Златоусте, имеющуюся к этому часу. Отказали тормоза В Златоусте на площади Третьего интернационала у одного из вагонов около 9 часов утра сломался пантограф, обеспечивающий электропитание сверху. Подъехал ремонтный трамвай, чтобы отбуксировать вагон в депо. Его прицепили на жесткую сцепку перед другим, рабочим вагоном трамвая, и начали буксировку. У дома №1 по проспекту Гагарина в 11:35 у сцепки оторвалась проушина, вагон без тормозов набрал скорость, пролетел две остановки и врезался в полный пассажиров вагон трамвая, стоящий на остановке. Травмы и смерть Перед вагоном, стоящим на остановке, переходила трамвайные пути 60-летняя женщина. От удара вагон продвинулся вперед и наехал на пешехода. Женщина скончалась в больнице. В самом вагоне различные травмы получили водитель и шесть пассажиров. Им оказываемся медицинская помощь. Часть пострадавших с легкими травмами самостоятельно обращается в травмпункт города Златоуст. Расследование И.о. главы Златоуста Олег Решетников, а также начальник следственного отдела СКР Анатолий Селиверстов выехали на место происшествия. Там же находился начальник отдела ГАИ Златоуста Евгений Ярушин. «По поручению Текслера в региональном миндортрансе будет создана областная комиссия, которая будет разбираться в причинах произошедшего. Вся необходимая помощь пострадавшим и их родным будет оказана», — заявили в резиденции губернатора. Уголовное дело Следственный комитет 12 июля после столкновения трамваев со смертельным исходом возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Для выяснения причин произошедшего на месте столкновения трамваев работают следователи и следователь-криминалист. URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии Златоуста с просьбой уточнить производителя трамваев. Кроме того, необходимо узнать, были ли инциденты с такими трамваями ранее, к примеру, во время прохождения обкатки. На месте работаю все экстренные службы Фото: Анатолий Мармышев © URA.RU Вагоны получили сильные повреждения Фото: Евгений Толкачев © URA.RU Экстренные службы оказывают помощь пострадавшим Фото: Артем Сивцов © URA.RU Кабина вагона буквально вмята внутрь Фото: Артем Сивцов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте Челябинской области 12 июля пустой трамвайный вагон с неисправными тормозами обломал сцепку и врезался в другой трамвай, полный людей. В результате ДТП погибла женщина-пешеход. В тот же день стало известно, что у трамвая в том же городе сломался пантограф. URA.RU собрало всю информацию по поломкам трамваев в Златоусте, имеющуюся к этому часу. Отказали тормоза В Златоусте на площади Третьего интернационала у одного из вагонов около 9 часов утра сломался пантограф, обеспечивающий электропитание сверху. Подъехал ремонтный трамвай, чтобы отбуксировать вагон в депо. Его прицепили на жесткую сцепку перед другим, рабочим вагоном трамвая, и начали буксировку. У дома №1 по проспекту Гагарина в 11:35 у сцепки оторвалась проушина, вагон без тормозов набрал скорость, пролетел две остановки и врезался в полный пассажиров вагон трамвая, стоящий на остановке. Травмы и смерть Перед вагоном, стоящим на остановке, переходила трамвайные пути 60-летняя женщина. От удара вагон продвинулся вперед и наехал на пешехода. Женщина скончалась в больнице. В самом вагоне различные травмы получили водитель и шесть пассажиров. Им оказываемся медицинская помощь. Часть пострадавших с легкими травмами самостоятельно обращается в травмпункт города Златоуст. Расследование И.о. главы Златоуста Олег Решетников, а также начальник следственного отдела СКР Анатолий Селиверстов выехали на место происшествия. Там же находился начальник отдела ГАИ Златоуста Евгений Ярушин. «По поручению Текслера в региональном миндортрансе будет создана областная комиссия, которая будет разбираться в причинах произошедшего. Вся необходимая помощь пострадавшим и их родным будет оказана», — заявили в резиденции губернатора. Уголовное дело Следственный комитет 12 июля после столкновения трамваев со смертельным исходом возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Для выяснения причин произошедшего на месте столкновения трамваев работают следователи и следователь-криминалист. URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии Златоуста с просьбой уточнить производителя трамваев. Кроме того, необходимо узнать, были ли инциденты с такими трамваями ранее, к примеру, во время прохождения обкатки.