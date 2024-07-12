В Свердловской области пожилого отца троих бойцов СВО оставили без электричества

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Павлу Журавлеву живет без электричества с 11 июля (архивное фото) Фото:

Жителю поселка Красногвардейский (Свердловская область) Павлу Журавлеву, отцу трех участников СВО, компания «Энергосбыт Плюс» отключила электроэнергию. По словам пенсионера, в январе 2024 года ему начислили 2000 рублей из-за скачка потребления электроэнергии, хотя было установлено, что счетчик работал исправно. Тем не менее на него повесили несуществующий долг. О ситуации журналисту URA.RU рассказал депутат думы Артемовского ГО Василий Ергашев.

«Ко мне обратился житель поселка Красногвардейский, отец трех участников специальной военной операции Журавлев Павел Станиславович с жалобой на работников „Энергосбыта Плюс“. 11 июля представитель компании отключил электроэнергию от его дома по улице Пузанова, 78 за „якобы накопившийся долг“. Журавлев исправно платит по счетам за электроэнергию, долгов у него нет», — поделился Ергашев.

В январе 2024 года Журавлеву насчитали дополнительную сумму в 2000 тысячи рублей из-за скачка электроэнергии. «Был составлен акт, что счетчик в порядке, проверяющий извинился, но повесили на человека несуществующий долг. Из-за этого отключили электроэнергию», — отметил чиновник.

Редакция URA.RU направила официальный запрос в свердловский филиал «Энергосбыт Плюс». На момент публикации новости ответ не поступил.

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Жителю поселка Красногвардейский (Свердловская область) Павлу Журавлеву, отцу трех участников СВО, компания «Энергосбыт Плюс» отключила электроэнергию. По словам пенсионера, в январе 2024 года ему начислили 2000 рублей из-за скачка потребления электроэнергии, хотя было установлено, что счетчик работал исправно. Тем не менее на него повесили несуществующий долг. О ситуации журналисту URA.RU рассказал депутат думы Артемовского ГО Василий Ергашев. «Ко мне обратился житель поселка Красногвардейский, отец трех участников специальной военной операции Журавлев Павел Станиславович с жалобой на работников „Энергосбыта Плюс“. 11 июля представитель компании отключил электроэнергию от его дома по улице Пузанова, 78 за „якобы накопившийся долг“. Журавлев исправно платит по счетам за электроэнергию, долгов у него нет», — поделился Ергашев. В январе 2024 года Журавлеву насчитали дополнительную сумму в 2000 тысячи рублей из-за скачка электроэнергии. «Был составлен акт, что счетчик в порядке, проверяющий извинился, но повесили на человека несуществующий долг. Из-за этого отключили электроэнергию», — отметил чиновник. Редакция URA.RU направила официальный запрос в свердловский филиал «Энергосбыт Плюс». На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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