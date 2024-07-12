Врач из ХМАО рассказала, как спастись от комаров и мошек

Аллерголог-иммунолог Людмила Трофимова дала рекомендации, которые помогут югорчанам защититься от кровососущих насекомых. Врач советует обрабатывать одежду репеллентами перед выходом на улицу. Информацию об этом опубликовал департамент здравоохранения ХМАО в соцсети «ВКонтакте».
«На прогулку в лесном массиве надевайте закрытую одежду, обработанную репеллентами. Если комар все-таки укусил, не трите место укуса. Обработайте дезинфицирующим средством и нанесете охлаждающий гель, который снимет зуд. Если место укуса продолжает беспокоить, можно применить антигистаминное средство однократно», — передает рекомендации Трофимовой окружной депздрав. Если же припухлость не спадает, появляется жжение и поднимается температура, нужно обратиться к врачу.
Комары также является разносчиками туляремии. Инфекция поражает лимфоузлы, кожу, легкие и кишечник. Среди симптомов, указывающих на болезнь, — головные боли, рвота, отечность, синюшно-багровый цвет лица, кровотечение из носа.
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