Врач из ХМАО рассказала, как спастись от комаров и мошек

Врач из ХМАО Трофимова советует обрабатывать одежду репеллентами от комаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Спастись от комаров и мошек югорчанам могут репелленты
Спастись от комаров и мошек югорчанам могут репелленты Фото:

Аллерголог-иммунолог Людмила Трофимова дала рекомендации, которые помогут югорчанам защититься от кровососущих насекомых. Врач советует обрабатывать одежду репеллентами перед выходом на улицу. Информацию об этом опубликовал департамент здравоохранения ХМАО в соцсети «ВКонтакте».

«На прогулку в лесном массиве надевайте закрытую одежду, обработанную репеллентами. Если комар все-таки укусил, не трите место укуса. Обработайте дезинфицирующим средством и нанесете охлаждающий гель, который снимет зуд. Если место укуса продолжает беспокоить, можно применить антигистаминное средство однократно», — передает рекомендации Трофимовой окружной депздрав. Если же припухлость не спадает, появляется жжение и поднимается температура, нужно обратиться к врачу.

Комары также является разносчиками туляремии. Инфекция поражает лимфоузлы, кожу, легкие и кишечник. Среди симптомов, указывающих на болезнь, — головные боли, рвота, отечность, синюшно-багровый цвет лица, кровотечение из носа.

Ранее URA.RU рассказывало про автомобилиста из Нижневартовска, который снял на видео полчища мошек, облепивших грузовую машину. Видеоролик облетел паблики в соцсетях.

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Аллерголог-иммунолог Людмила Трофимова дала рекомендации, которые помогут югорчанам защититься от кровососущих насекомых. Врач советует обрабатывать одежду репеллентами перед выходом на улицу. Информацию об этом опубликовал департамент здравоохранения ХМАО в соцсети «ВКонтакте». «На прогулку в лесном массиве надевайте закрытую одежду, обработанную репеллентами. Если комар все-таки укусил, не трите место укуса. Обработайте дезинфицирующим средством и нанесете охлаждающий гель, который снимет зуд. Если место укуса продолжает беспокоить, можно применить антигистаминное средство однократно», — передает рекомендации Трофимовой окружной депздрав. Если же припухлость не спадает, появляется жжение и поднимается температура, нужно обратиться к врачу. Комары также является разносчиками туляремии. Инфекция поражает лимфоузлы, кожу, легкие и кишечник. Среди симптомов, указывающих на болезнь, — головные боли, рвота, отечность, синюшно-багровый цвет лица, кровотечение из носа. Ранее URA.RU рассказывало про автомобилиста из Нижневартовска, который снял на видео полчища мошек, облепивших грузовую машину. Видеоролик облетел паблики в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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