RT: дезертир, сбежавший с Калашниковым из части под Белгородом, был судим

12 июля 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Стрелок из воинской части под Белгородом был судим в 17 лет, пишет RT Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Алексей Журавлев, который сбежал с автоматом Калашникова из воинской части под Белгородом, в 17 лет был судим за грабеж. Об этом сообщают журналисты. «Алексей Журавлев, которого ищут после стрельбы в воинской части в Белгородской области, в 2012 году был судим за грабеж», — передает RT. На тот момент ему было 17 лет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Следственный комитет по Белгородской области. На момент публикации материала ответа не поступило. Днем 11 июля в Белгородской области произошла стрельба в пункте военной дислокации, в связи с этим был объявлен план «Перехват». Силы правопорядка разыскивают военнослужащего, вооруженного пулеметом Калашникова и имеющего при себе 70 патронов. Согласно сообщению telegram-канала Baza, в результате стрельбы есть погибшие и раненые. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алексей Журавлев, который сбежал с автоматом Калашникова из воинской части под Белгородом, в 17 лет был судим за грабеж. Об этом сообщают журналисты. «Алексей Журавлев, которого ищут после стрельбы в воинской части в Белгородской области, в 2012 году был судим за грабеж», — передает RT. На тот момент ему было 17 лет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Следственный комитет по Белгородской области. На момент публикации материала ответа не поступило. Днем 11 июля в Белгородской области произошла стрельба в пункте военной дислокации, в связи с этим был объявлен план «Перехват». Силы правопорядка разыскивают военнослужащего, вооруженного пулеметом Калашникова и имеющего при себе 70 патронов. Согласно сообщению telegram-канала Baza, в результате стрельбы есть погибшие и раненые.