RT: дезертир, сбежавший с Калашниковым из части под Белгородом, был судим

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Стрелок из воинской части под Белгородом был судим в 17 лет, пишет RT Фото:

Алексей Журавлев, который сбежал с автоматом Калашникова из воинской части под Белгородом, в 17 лет был судим за грабеж. Об этом сообщают журналисты.

«Алексей Журавлев, которого ищут после стрельбы в воинской части в Белгородской области, в 2012 году был судим за грабеж», — передает RT. На тот момент ему было 17 лет.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Следственный комитет по Белгородской области. На момент публикации материала ответа не поступило.

Днем 11 июля в Белгородской области произошла стрельба в пункте военной дислокации, в связи с этим был объявлен план «Перехват». Силы правопорядка разыскивают военнослужащего, вооруженного пулеметом Калашникова и имеющего при себе 70 патронов. Согласно сообщению telegram-канала Baza, в результате стрельбы есть погибшие и раненые.

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Алексей Журавлев, который сбежал с автоматом Калашникова из воинской части под Белгородом, в 17 лет был судим за грабеж. Об этом сообщают журналисты. «Алексей Журавлев, которого ищут после стрельбы в воинской части в Белгородской области, в 2012 году был судим за грабеж», — передает RT. На тот момент ему было 17 лет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Следственный комитет по Белгородской области. На момент публикации материала ответа не поступило. Днем 11 июля в Белгородской области произошла стрельба в пункте военной дислокации, в связи с этим был объявлен план «Перехват». Силы правопорядка разыскивают военнослужащего, вооруженного пулеметом Калашникова и имеющего при себе 70 патронов. Согласно сообщению telegram-канала Baza, в результате стрельбы есть погибшие и раненые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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