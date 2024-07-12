Незаконная миграция в РФ будет считаться тяжким преступлением

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Россияне, незаконно прописывающие мигрантов в квартирах, будут нести ответственность как за тяжкое преступление, заявила Ирина Яровая
Россияне, незаконно прописывающие мигрантов в квартирах, будут нести ответственность как за тяжкое преступление, заявила Ирина Яровая Фото:

В России все преступления, связанные с незаконной миграцией будут классифицироваться как особо тяжкие. С таким заявлением выступила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

«Все формы содействия нелегальной миграции. Будь-то незаконная регистрация подделка документов будут серьезным образом изменены в своей оценки и санкциях. Это будет иметь высокий порог ответственности и делать их заведомо невыгодными. <....> Содействия нелегальной миграции будут отнесены к тяжким и особо тяжким преступлениям», — подчеркнула Ирина Яровая в ходе заседания. Оно транслировалось на официальном сайте Госдумы. 

Она подчеркнула, что новые норма направлены на то, чтобы преступления подобного характера были максимально невыгодны для россиян, их совершавшие. В том числе и незаконная регистрация нелегалов. 

В настоящий момент в стране регулируются новые нормы по борьбе с незаконной миграцией. В РФ намерены расширить список правонарушений, после которых мигрантов будут депортировать, передает РАПСИ. Кроме того российские власти планируют создать проект «управляемого найма»» мигрантов.

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В России все преступления, связанные с незаконной миграцией будут классифицироваться как особо тяжкие. С таким заявлением выступила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. «Все формы содействия нелегальной миграции. Будь-то незаконная регистрация подделка документов будут серьезным образом изменены в своей оценки и санкциях. Это будет иметь высокий порог ответственности и делать их заведомо невыгодными. <....> Содействия нелегальной миграции будут отнесены к тяжким и особо тяжким преступлениям», — подчеркнула Ирина Яровая в ходе заседания. Оно транслировалось на официальном сайте Госдумы.  Она подчеркнула, что новые норма направлены на то, чтобы преступления подобного характера были максимально невыгодны для россиян, их совершавшие. В том числе и незаконная регистрация нелегалов.  В настоящий момент в стране регулируются новые нормы по борьбе с незаконной миграцией. В РФ намерены расширить список правонарушений, после которых мигрантов будут депортировать, передает РАПСИ. Кроме того российские власти планируют создать проект «управляемого найма»» мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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