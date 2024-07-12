Смертельное ДТП с трамваями в Златоусте могло произойти по вине персонала

Смертельное ДТП с трамваями в Златоусте (Челябинская область) могло произойти 12 июля из-за ошибок в работе персонала. Как URA.RU рассказали источники в компании-перевозчике МУП «Автохозяйство», были нарушены правила буксировки аварийного вагона.
«Скорее всего, были нарушены правила буксировки. Трамваи должны были следовать до ближайшего кольца, вызвать аварийную бригаду, правильно забуксироваться. Теперь могут пострадать и оба водителя, и диспетчер», — сообщили URA.RU в «Автохозяйстве».
Досконально в причинах разберется областная комиссия, которая будет создана по поручению губернатора Алексея Текслера. В аварии пострадало шесть пассажиров и водитель Елена Потапова. Пешеход, женщина 60 лет, скончалась в больнице.
«Ситуацию в общем исправили. Конечно, продолжаем реанимационные процедуры. Следим за состоянием пациентов, но уже сейчас можно говорить, что положение не критичное», — сообщили URA.RU медики горбольницы Златоуста. Пострадавшие находятся в травматологическом отделении.
Авария произошла в 11 часов 35 минут. Трамвай с неисправным пантографом другой вагон пытался отбуксировать на жесткой сцепке. Когда трамваи ехали под гору от остановки «Горбольница», у сцепки оторвалась проушина. Обесточенный вагон полетел вперед, проехав на высокой скорости две остановки. В следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.
На место аварии сразу выехали и.о. мэра города Олег Решетников и руководитель местного отдела СКР Анатолий Селиверстов. В минздраве региона заявили, что пострадавшим и их родственникам будет оказана вся необходимая помощь.
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