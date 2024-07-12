В Подмосковье рухнул лайнер Sukhoi Superjet: главное к этому часу

В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, погибли три человека

12 июля 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

В Подмосковье упал Sukhoi Superjet-100, погибло три члена экипажа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие В Подмосковье потерпел крушение пассажирский лайнер Sukhoi Superjet-100, он принадлежит компании «Газпромавиа». По разным предварительным данным, воздушное судно упало в районе Коломны или деревни Апраскино. В результате происшествия погибли три члена экипажа. URA.RU рассказывает, что известно к этому часу о крушении лайнера. В Подмосковье в районе Коломны упал пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100. Он потерпел крушение после вылета на испытания с аэродрома Жуковский. Очевидцы рассказали telegram-каналу Shot, что пилот увел воздушное судно в лес, именно там произошел взрыв, после этого поднялся столб дыма.

По другой информации от telegram-канала Baza, Суперджет упал в районе деревни Апраскино. Он разбился сразу после полета, говорится в предварительных данных. В результате этого погибли три члена экипажа, сообщил оперативники.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что самолет разбился в Коломенском район в Подмосковье. Он выполнял тестовый полет после ремонта, с этого времени прошло три часа, пишет telegram-канала Baza.

По предварительным данным telegram-канала 112, самолет долгое время кружил в районе Воскресенска. Также, по информации канала, лайнер вылетел с завода Луховицах в аэропорт Внуково. На данный момент на место крушения едут экстренные службы.

Также на место падения выехали 10 авто скорой помощи и пожарных машин, а в небе находятся несколько вертолетов.

Кроме того, Суперджет подавал сигналы бедствия. Он пытался выработать топливо, летая по кругу, пишет Baza. В итоге воздушное судно рухнуло после совершения третьего круга. Сам лайнер принадлежит компании «Газпромавиа».

Согласно показаниям очевидцев от telegram-канал «Осторожно, новости», местные услышали звук самолета, а после наступила тишина, произошел хлопок и в воздух поднялся большой столб дыма. Точное место крушения на данный момент неизвестно.

Согласно уточненным данным telegram-канала Shot, Суперджет потерпел крушение после вылета из Луховиц, где расположен авиационный завод имени П. А. Воронина, в направлении аэропорта Внуково. Место падения находится примерно в 20 километрах от пункта взлета самолета.

Лайнер был произведен в 2014 году. ТАСС пишет, что единственным его эксплуатантом был «Газпром». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье потерпел крушение пассажирский лайнер Sukhoi Superjet-100, он принадлежит компании «Газпромавиа». По разным предварительным данным, воздушное судно упало в районе Коломны или деревни Апраскино. В результате происшествия погибли три члена экипажа. URA.RU рассказывает, что известно к этому часу о крушении лайнера. В Подмосковье в районе Коломны упал пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100. Он потерпел крушение после вылета на испытания с аэродрома Жуковский. Очевидцы рассказали telegram-каналу Shot, что пилот увел воздушное судно в лес, именно там произошел взрыв, после этого поднялся столб дыма. По другой информации от telegram-канала Baza, Суперджет упал в районе деревни Апраскино. Он разбился сразу после полета, говорится в предварительных данных. В результате этого погибли три члена экипажа, сообщил оперативники. Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что самолет разбился в Коломенском район в Подмосковье. Он выполнял тестовый полет после ремонта, с этого времени прошло три часа, пишет telegram-канала Baza. По предварительным данным telegram-канала 112, самолет долгое время кружил в районе Воскресенска. Также, по информации канала, лайнер вылетел с завода Луховицах в аэропорт Внуково. На данный момент на место крушения едут экстренные службы. Также на место падения выехали 10 авто скорой помощи и пожарных машин, а в небе находятся несколько вертолетов. Кроме того, Суперджет подавал сигналы бедствия. Он пытался выработать топливо, летая по кругу, пишет Baza. В итоге воздушное судно рухнуло после совершения третьего круга. Сам лайнер принадлежит компании «Газпромавиа». Согласно показаниям очевидцев от telegram-канал «Осторожно, новости», местные услышали звук самолета, а после наступила тишина, произошел хлопок и в воздух поднялся большой столб дыма. Точное место крушения на данный момент неизвестно. Согласно уточненным данным telegram-канала Shot, Суперджет потерпел крушение после вылета из Луховиц, где расположен авиационный завод имени П. А. Воронина, в направлении аэропорта Внуково. Место падения находится примерно в 20 километрах от пункта взлета самолета. Лайнер был произведен в 2014 году. ТАСС пишет, что единственным его эксплуатантом был «Газпром».