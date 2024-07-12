В Подмосковье рухнул лайнер Sukhoi Superjet: главное к этому часу

В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, погибли три человека
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В Подмосковье упал Sukhoi Superjet-100, погибло три члена экипажа Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

В Подмосковье потерпел крушение пассажирский лайнер Sukhoi Superjet-100, он принадлежит компании «Газпромавиа». По разным предварительным данным, воздушное судно упало в районе Коломны или деревни Апраскино. В результате происшествия погибли три члена экипажа. URA.RU рассказывает, что известно к этому часу о крушении лайнера.

  • В Подмосковье в районе Коломны упал пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100. Он потерпел крушение после вылета на испытания с аэродрома Жуковский. Очевидцы рассказали telegram-каналу Shot, что пилот увел воздушное судно в лес, именно там произошел взрыв, после этого поднялся столб дыма.

  • По другой информации от telegram-канала Baza, Суперджет упал в районе деревни Апраскино. Он разбился сразу после полета, говорится в предварительных данных. В результате этого погибли три члена экипажа, сообщил оперативники.

  • Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что самолет разбился в Коломенском район в Подмосковье. Он выполнял тестовый полет после ремонта, с этого времени прошло три часа, пишет telegram-канала Baza.

  • По предварительным данным telegram-канала 112, самолет долгое время кружил в районе Воскресенска. Также, по информации канала, лайнер вылетел с завода Луховицах в аэропорт Внуково. На данный момент на место крушения едут экстренные службы.

  • Также на место падения выехали 10 авто скорой помощи и пожарных машин, а в небе находятся несколько вертолетов.

  • Кроме того, Суперджет подавал сигналы бедствия. Он пытался выработать топливо, летая по кругу, пишет Baza. В итоге воздушное судно рухнуло после совершения третьего круга. Сам лайнер принадлежит компании «Газпромавиа».

  • Согласно показаниям очевидцев от telegram-канал «Осторожно, новости», местные услышали звук самолета, а после наступила тишина, произошел хлопок и в воздух поднялся большой столб дыма. Точное место крушения на данный момент неизвестно.

  • Согласно уточненным данным telegram-канала Shot, Суперджет потерпел крушение после вылета из Луховиц, где расположен авиационный завод имени П. А. Воронина, в направлении аэропорта Внуково. Место падения находится примерно в 20 километрах от пункта взлета самолета.

  • Лайнер был произведен в 2014 году. ТАСС пишет, что единственным его эксплуатантом был «Газпром».

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В Подмосковье потерпел крушение пассажирский лайнер Sukhoi Superjet-100, он принадлежит компании «Газпромавиа». По разным предварительным данным, воздушное судно упало в районе Коломны или деревни Апраскино. В результате происшествия погибли три члена экипажа. URA.RU рассказывает, что известно к этому часу о крушении лайнера. В Подмосковье в районе Коломны упал пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100. Он потерпел крушение после вылета на испытания с аэродрома Жуковский. Очевидцы рассказали telegram-каналу Shot, что пилот увел воздушное судно в лес, именно там произошел взрыв, после этого поднялся столб дыма. По другой информации от telegram-канала Baza, Суперджет упал в районе деревни Апраскино. Он разбился сразу после полета, говорится в предварительных данных. В результате этого погибли три члена экипажа, сообщил оперативники. Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что самолет разбился в Коломенском район в Подмосковье. Он выполнял тестовый полет после ремонта, с этого времени прошло три часа, пишет telegram-канала Baza. По предварительным данным telegram-канала 112, самолет долгое время кружил в районе Воскресенска. Также, по информации канала, лайнер вылетел с завода Луховицах в аэропорт Внуково. На данный момент на место крушения едут экстренные службы. Также на место падения выехали 10 авто скорой помощи и пожарных машин, а в небе находятся несколько вертолетов. Кроме того, Суперджет подавал сигналы бедствия. Он пытался выработать топливо, летая по кругу, пишет Baza. В итоге воздушное судно рухнуло после совершения третьего круга. Сам лайнер принадлежит компании «Газпромавиа». Согласно показаниям очевидцев от telegram-канал «Осторожно, новости», местные услышали звук самолета, а после наступила тишина, произошел хлопок и в воздух поднялся большой столб дыма. Точное место крушения на данный момент неизвестно. Согласно уточненным данным telegram-канала Shot, Суперджет потерпел крушение после вылета из Луховиц, где расположен авиационный завод имени П. А. Воронина, в направлении аэропорта Внуково. Место падения находится примерно в 20 километрах от пункта взлета самолета. Лайнер был произведен в 2014 году. ТАСС пишет, что единственным его эксплуатантом был «Газпром».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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