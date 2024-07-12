Бывший депутат свердловского заксобрания Владимир Коньков, основной бенефициар строительной корпорации «Маяк», собрался строить в Екатеринбурге вторую очередь принадлежащего ему отеля «Рамада» — в виде большого корабля. Соответствующий запрос от него, как стало известно URA.RU, пришел в мэрию в июне.
«В настоящее время принято решение о строительстве второй очереди отеля [„Рамада“] с фондом 120 номеров, категории 5+ в районе автодороги Екатеринбург-Кольцово. Проект прошел необходимую экспертизу и в результате конкурсного отбора получено федеральное финансирование в Минэкономразвития РФ», — отметил Коньков в письме. Он попросил администрацию поменять статус участка — с Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий) на Ц-4 (зона торговых объектов, логистики и иного коммерческого назначения).
Вторую очередь хотят назвать «Евразия». По задумке авторов проекта, на «корабле» будет пространство для банкетов, террасы, бассейны, гостиничные номера, аквапарк, лобби, два паркинга и площадка для конференций.
Отель Ramada был построен к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Он проходил в Екатеринбурге с 15-го по 17 июня 2009 года.
Для строительства второй очереди отеля Ramada земли нужно вывести из категории особо охраняемых природных территорий
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Бывший депутат свердловского заксобрания Владимир Коньков, основной бенефициар строительной корпорации «Маяк», собрался строить в Екатеринбурге вторую очередь принадлежащего ему отеля «Рамада» — в виде большого корабля. Соответствующий запрос от него, как стало известно URA.RU, пришел в мэрию в июне. «В настоящее время принято решение о строительстве второй очереди отеля [„Рамада“] с фондом 120 номеров, категории 5+ в районе автодороги Екатеринбург-Кольцово. Проект прошел необходимую экспертизу и в результате конкурсного отбора получено федеральное финансирование в Минэкономразвития РФ», — отметил Коньков в письме. Он попросил администрацию поменять статус участка — с Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий) на Ц-4 (зона торговых объектов, логистики и иного коммерческого назначения). Вторую очередь хотят назвать «Евразия». По задумке авторов проекта, на «корабле» будет пространство для банкетов, террасы, бассейны, гостиничные номера, аквапарк, лобби, два паркинга и площадка для конференций. Отель Ramada был построен к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Он проходил в Екатеринбурге с 15-го по 17 июня 2009 года.