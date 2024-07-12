12 июля 2024

Экс-депутат хочет построить в Екатеринбурге гигантскую базу отдыха в виде корабля. Фото

Возле «Рамады» в Екатеринбурге хотят построить базу отдыха в виде корабля
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественный прием губернатора в честь дня России.Екатеринбург, коньков владимир
Владимир Коньков обратился с просьбой в администрацию Фото:

Бывший депутат свердловского заксобрания Владимир Коньков, основной бенефициар строительной корпорации «Маяк», собрался строить в Екатеринбурге вторую очередь принадлежащего ему отеля «Рамада» — в виде большого корабля. Соответствующий запрос от него, как стало известно URA.RU, пришел в мэрию в июне.

«В настоящее время принято решение о строительстве второй очереди отеля [„Рамада“] с фондом 120 номеров, категории 5+ в районе автодороги Екатеринбург-Кольцово. Проект прошел необходимую экспертизу и в результате конкурсного отбора получено федеральное финансирование в Минэкономразвития РФ», — отметил Коньков в письме. Он попросил администрацию поменять статус участка — с Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий) на Ц-4 (зона торговых объектов, логистики и иного коммерческого назначения).

Вторую очередь хотят назвать «Евразия». По задумке авторов проекта, на «корабле» будет пространство для банкетов, террасы, бассейны, гостиничные номера, аквапарк, лобби, два паркинга и площадка для конференций.

Отель Ramada был построен к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Он проходил в Екатеринбурге с 15-го по 17 июня 2009 года.

Для строительства второй очереди отеля Ramada земли нужно вывести из категории особо охраняемых природных территорий
Для строительства второй очереди отеля Ramada земли нужно вывести из категории особо охраняемых природных территорий
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший депутат свердловского заксобрания Владимир Коньков, основной бенефициар строительной корпорации «Маяк», собрался строить в Екатеринбурге вторую очередь принадлежащего ему отеля «Рамада» — в виде большого корабля. Соответствующий запрос от него, как стало известно URA.RU, пришел в мэрию в июне. «В настоящее время принято решение о строительстве второй очереди отеля [„Рамада“] с фондом 120 номеров, категории 5+ в районе автодороги Екатеринбург-Кольцово. Проект прошел необходимую экспертизу и в результате конкурсного отбора получено федеральное финансирование в Минэкономразвития РФ», — отметил Коньков в письме. Он попросил администрацию поменять статус участка — с Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий) на Ц-4 (зона торговых объектов, логистики и иного коммерческого назначения). Вторую очередь хотят назвать «Евразия». По задумке авторов проекта, на «корабле» будет пространство для банкетов, террасы, бассейны, гостиничные номера, аквапарк, лобби, два паркинга и площадка для конференций. Отель Ramada был построен к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Он проходил в Екатеринбурге с 15-го по 17 июня 2009 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...