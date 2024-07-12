Власти Перми подсчитали количество родившихся двойняшек

В Перми с начала 2024 года родилось 60 двоен
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Двойни родились в десятках пермских семей
Двойни родились в десятках пермских семей Фото:

В Перми с начала 2024 года родились более пяти тысяч детей. Среди них 60 двоен, сообщили в мэрии.

«С начала 2024 года в управлении ЗАГС администрации Перми зарегистрировано рождение 5377 малышей, в том числе 2818 мальчиков и 2559 девочек. За это время в городе родилось 60 двоен», — говорится на сайте мэрии.

В администрации также отметили необычные имена, которые пермяки дают своим детям. Среди них Авигея, Латифа, Таина, Климент, Фадей и Авдей.

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В Перми с начала 2024 года родились более пяти тысяч детей. Среди них 60 двоен, сообщили в мэрии. «С начала 2024 года в управлении ЗАГС администрации Перми зарегистрировано рождение 5377 малышей, в том числе 2818 мальчиков и 2559 девочек. За это время в городе родилось 60 двоен», — говорится на сайте мэрии. В администрации также отметили необычные имена, которые пермяки дают своим детям. Среди них Авигея, Латифа, Таина, Климент, Фадей и Авдей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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