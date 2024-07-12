Власти Перми подсчитали количество родившихся двойняшек

Двойни родились в десятках пермских семей
В Перми с начала 2024 года родились более пяти тысяч детей. Среди них 60 двоен, сообщили в мэрии.
«С начала 2024 года в управлении ЗАГС администрации Перми зарегистрировано рождение 5377 малышей, в том числе 2818 мальчиков и 2559 девочек. За это время в городе родилось 60 двоен», — говорится на сайте мэрии.
В администрации также отметили необычные имена, которые пермяки дают своим детям. Среди них Авигея, Латифа, Таина, Климент, Фадей и Авдей.
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