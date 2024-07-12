Следком возбудил уголовное дело после крушения лайнера в Подмосковье

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Судно направлялось с завода после ремонта
Судно направлялось с завода после ремонта Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с крушением самолета Sukhoi Superjet-100 в подмосковной Коломне. Об этом сообщили в самом ведомстве.

«Уголовное дело завели по факту крушения самолета в Подмосковье», — заявили в СК. Информацию передает РИА Новости. Также уточняется, что судно направлялось с завода после ремонта в аэропорт Внуково.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с крушением самолета Sukhoi Superjet-100 в подмосковной Коломне. Об этом сообщили в самом ведомстве. «Уголовное дело завели по факту крушения самолета в Подмосковье», — заявили в СК. Информацию передает РИА Новости. Также уточняется, что судно направлялось с завода после ремонта в аэропорт Внуково.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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