Следком возбудил уголовное дело после крушения лайнера в Подмосковье

12 июля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Судно направлялось с завода после ремонта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с крушением самолета Sukhoi Superjet-100 в подмосковной Коломне. Об этом сообщили в самом ведомстве. «Уголовное дело завели по факту крушения самолета в Подмосковье», — заявили в СК. Информацию передает РИА Новости. Также уточняется, что судно направлялось с завода после ремонта в аэропорт Внуково. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с крушением самолета Sukhoi Superjet-100 в подмосковной Коломне. Об этом сообщили в самом ведомстве. «Уголовное дело завели по факту крушения самолета в Подмосковье», — заявили в СК. Информацию передает РИА Новости. Также уточняется, что судно направлялось с завода после ремонта в аэропорт Внуково.