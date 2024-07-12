Следком возбудил уголовное дело после крушения лайнера в Подмосковье

Судно направлялось с завода после ремонта
новость из сюжетаВ Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с крушением самолета Sukhoi Superjet-100 в подмосковной Коломне. Об этом сообщили в самом ведомстве.
«Уголовное дело завели по факту крушения самолета в Подмосковье», — заявили в СК. Информацию передает РИА Новости. Также уточняется, что судно направлялось с завода после ремонта в аэропорт Внуково.
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